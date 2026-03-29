C’è un dettaglio che nell’affannoso day after referendario rischia di passare inosservato. Mentre Fratelli d’Italia si sottopone a un redde rationem forte — dimissioni imposte a Delmastro e Bartolozzi, richiesta pubblica di un passo indietro a Santanchè — e mentre Forza Italia assiste alla defenestrazione del capogruppo al Senato Gasparri per mano di quattordici senatori su venti, con il placet nemmeno troppo velato della famiglia Berlusconi, un partito resta singolarmente immobile. La Lega non si flagella, non cambia uomini, non ammette errori. E questo silenzio organizzativo racconta una storia politica che vale la pena decifrare.

Salvini è stato l’ultimo leader della maggioranza a commentare la sconfitta, con una nota asettica in cui si limitava a riconoscere la sovranità popolare e a invocare compattezza. Nessuna analisi, nessuna assunzione di responsabilità. Il giorno stesso dello spoglio, anziché partecipare al dibattito interno alla coalizione, era a Budapest, all’assemblea dei patrioti europei, a sostenere Orbán. Un segnale di distanza che non è passato inosservato a Palazzo Chigi, dove lo contro lo scarso impegno leghista nella campagna per il Sì, avrebbe lasciato un segno. Sarebbe tuttavia riduttivo liquidare lo smarcamento come semplice disattenzione.

La giustizia non è mai stata la bandiera identitaria del Carroccio: lo è stata di Berlusconi, lo è diventata di Meloni. La Lega ha costruito il proprio consenso su immigrazione, sicurezza, autonomia — temi che parlano alla pancia di un elettorato periferico e territoriale. La separazione delle carriere non ha mai acceso le passioni della base leghista. E Salvini, che ha l’istinto del sopravvissuto, lo sapeva. Ecco la prima chiave di lettura: il calcolo preventivo. La Lega ha intuito che il referendum potesse trasformarsi in una trappola, ha tenuto un profilo basso, ha evitato di investire capitale politico su un tema percepito come altrui. Ora può presentarsi come il partito che non ha perso perché non aveva scommesso. È la logica di chi sa che in politica la sopravvivenza vale più della coerenza.

C’è poi una seconda dimensione, più insidiosa per gli equilibri interni. In un contesto in cui tutti gli alleati si sottopongono a un esame di coscienza, la Lega si erge a partito stabile, quello che non ha bisogno di fare i conti con sé stesso. Un posizionamento che all’interno della maggioranza suona come un’implicita accusa: il problema siete voi, non noi. E un alleato che non condivide il peso della sconfitta diventa un alleato sospetto. Gli effetti potrebbero rivelarsi ambivalenti. Nel breve, la Lega può apparire come la forza più lucida della coalizione. Ma nel medio termine il rischio è l’isolamento: chi si defila quando si perde non acquisisce il diritto di guidare quando si vince. E Meloni, che ha pagato un prezzo personale altissimo sacrificando figure vicinissime, potrebbe ridimensionare il peso leghista nelle scelte strategiche. Se non condividi le sconfitte, perché dovresti condividere le decisioni?

C’è infine un’ipotesi più ambiziosa. Lo smarcamento potrebbe essere il primo segnale di un riposizionamento. Salvini potrebbe valutare che la stagione meloniana abbia raggiunto il suo apice e stia preparando le condizioni per una maggiore autonomia — non un’uscita dalla coalizione, ma uno spazio di manovra in vista di elezioni dove la Lega avrà bisogno di differenziarsi da Fratelli d’Italia per non essere fagocitata. Budapest non è solo un impegno di calendario: è la riaffermazione di un’identità sovranista che si vuole distinta dalla destra meloniana, più istituzionale e atlantista. Resta la domanda più scomoda. Lo smarcamento è davvero astuzia strategica o maschera una debolezza strutturale? Un partito che non ha le energie per fare campagna seria su un referendum nazionale e copre questa insufficienza con il silenzio dell’indifferenza non sta necessariamente giocando una partita sofisticata. Sta, forse, cercando di non far notare che la partita è diventata complicata.

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Mario Alberto Marchi