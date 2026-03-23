C’è un dato ancora provvisorio che racconta di una città schierata apertamente contro la riforma alla giustizia. È Napoli, dove sta prevalendo in modo netto il ‘No’. Quando sono stati scrutinati i voti di oltre metà sezioni (576 su 883) il voto contrario si attesta al 76,39%, contro il 23,61% del Sì. Un quesito che – come in tutta Italia – ha fatto tornare voglia di presentarsi alle urne. L’affluenza è infatti al 49,51%, contro il 39,60% delle ultime regionali. Il dato (quasi) definitivo dell’affluenza in Campania è invece al 50,37%, quando mancano i numeri di sole 9 sezioni su 5.824. Ondata contraria all’ultima consultazione elettorale, le regionali del novembre scorso, quando si era recato alle urne il 44,10% degli aventi diritto.

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Luca Frasacco