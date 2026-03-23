Dopo la sconfitta al Referendum costituzionale sulla magistratura, Giorgia Meloni commenta si affida ai suoi canali social per commentare il risultato: “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza”, ha esordito la premier “ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo”.

Per il fronte del Sì, è l’Associazione Nazionale Magistrati a commentare la vittoria: “Oggi è un bel giorno per il nostro Paese. Non per la magistratura, ma per tutte le cittadine e i cittadini. Questo risultato tuttavia non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Abbiamo contribuito a preservare l’autonomia e l’indipendenza della giurisdizione, proteggendo la Costituzione. I cittadini hanno democraticamente confermato la bontà delle nostre scelte e delle nostre indicazioni sui problemi reali della giustizia. Abbiamo assistito a una mobilitazione importante, che nasce dal confronto con la società civile e che si è tradotta in una partecipazione democratica al voto che restituisce un senso di appartenenza alle istituzioni repubblicane che è il modo migliore per festeggiare gli 80 anni del suffragio universale”, conclude l’Anm nella nota.

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Luca Frasacco