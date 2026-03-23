Chiuse le urne alle ore 15:00, i primi Instant poll vedono in vantaggio di alcuni punti percentuali il ‘No’. Un dato che se confermato costituirebbe una vittoria per gran parte della magistratura, con ANM contraria alla riforma. Proprio dal primo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove decine di magistrati sono incollati davanti a un televisore, è arrivata la reazione delle toghe: primo applauso per i risultati provvisori. “Ma aspettiamo, è presto”, dice qualcuno rivolgendosi ai più entusiasti. Nel frattempo Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati per ‘motivi personali’.

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Luca Frasacco