Arrestato nell’ultimo giorno dell’anno. L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, è della sera del 31 dicembre detenuto nel carcere di Rebibbia dopo essere stato raggiunto da un provvedimento di revoca dei servizi sociali che erano stati concessi dal tribunale di Sorveglianza dopo la condanna, in via definitiva, a un anno e 10 mesi per traffico di influenze illecite in uno dei filoni dell’inchiesta Mondo di Mezzo, chiamata anche Mafia Capitale prima che l’aggravante mafiosa cadesse.

Alla base della decisione del tribunale di Sorveglianza ci sarebbero una serie di presunte trasgressioni dello stesso Alemanno nello svolgimento della pena alternativa.

E’ stato lo stesso Alemanno a presentars alla stazione dei carabinieri di Monte Mario con i militari che in serata lo hanno accompagnato a Rebibbia. La condanna era diventata definitiva dopo la pronuncia della Cassazione. Per l’ex sindaco era caduta l’accusa di corruzione nel corso del processo. In primo grado e in appello Alemanno era stato infatti condannato a 6 anni.

