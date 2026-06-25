La scarcerazione di Gianni Alemanno rappresenta certamente una notizia giudiziaria, ma sarebbe riduttivo fermarsi a questo aspetto. Perché al di là delle sentenze, delle appartenenze politiche e delle opinioni personali, la vicenda dell’ex ministro ed ex sindaco di Roma lascia in eredità una riflessione più ampia sul sistema carcerario italiano e sul significato stesso della leadership nella politica contemporanea. In un Paese dove il tema delle carceri viene spesso affrontato soltanto dopo una tragedia, un suicidio o una condanna internazionale, Alemanno ha avuto il merito di riportare il dibattito al centro dell’attenzione pubblica. Lo ha fatto non da osservatore esterno, non da parlamentare in visita ispettiva, ma da detenuto. Lo ha fatto vivendo sulla propria pelle quella realtà che troppo spesso resta invisibile agli occhi dell’opinione pubblica.

Attraverso il suo “Diario di bordo”, le sue lettere e le sue riflessioni dal carcere, Alemanno ha descritto una situazione che molti operatori del settore denunciano da anni: sovraffollamento, carenza di personale, difficoltà nei percorsi di recupero, strutture spesso inadeguate e una crescente tensione all’interno degli istituti penitenziari. Naturalmente nessuno può dimenticare che il carcere rappresenta l’esecuzione di una pena prevista dalla legge. Ma uno Stato moderno si misura anche dalla capacità di garantire condizioni dignitose a chi sta scontando quella pena. La sicurezza dei cittadini e il rispetto della dignità umana non sono valori alternativi: devono procedere insieme. Ed è forse proprio questo il contributo più significativo lasciato da Alemanno durante la sua detenzione. Aver ricordato che il tema delle carceri non riguarda soltanto i detenuti, ma riguarda la qualità della nostra democrazia. Una battaglia che negli ultimi anni è stata portata avanti da associazioni, volontari, operatori penitenziari, magistrati di sorveglianza e da tante personalità che hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte davanti a quella che ormai appare come una vera emergenza nazionale.

Ma la giornata di ieri ha assunto anche un significato politico particolare. Negli ultimi mesi, il percorso umano e politico di Alemanno si è intrecciato con quello del Generale Roberto Vannacci. Due figure molto diverse tra loro, provenienti da esperienze differenti, ma accomunate da una caratteristica che in politica sembra diventata sempre più rara: la leadership. Alemanno è stato, per molti anni, un vero e proprio “militare della politica”. Un uomo abituato alle battaglie politiche, alle campagne elettorali, alle sfide spesso controcorrente. Vannacci è invece un militare nel senso più tradizionale del termine, un Generale che ha costruito la propria carriera nelle Forze Armate e che successivamente è approdato alla politica. Percorsi diversi che oggi si ritrovano a dialogare e a costruire iniziative comuni.

Si può condividere o contestare ogni singola posizione dei due protagonisti. Fa parte del normale confronto democratico. Ma ciò che difficilmente può essere negato è la loro capacità di mobilitare consenso, suscitare dibattito, generare appartenenza. In un tempo dominato da dirigenti prudenti, tecnocrati e comunicatori professionali, Alemanno e Vannacci rappresentano due figure che continuano a dividere ma anche a coinvolgere. E la storia insegna che i leader autentici raramente lasciano indifferenti. Forse è proprio questa la lezione che arriva dalla giornata di ieri. Le vicende giudiziarie passano, gli incarichi finiscono, le stagioni politiche cambiano. Ma la leadership resta. E quando due uomini così diversi — uno militare della politica e l’altro Generale dell’Esercito — finiscono per ritrovarsi sullo stesso terreno, quello dell’impegno pubblico e della battaglia delle idee, significa che esiste ancora uno spazio per una politica fatta di carattere, visione e capacità di guidare gli altri.

Per questo, la scarcerazione di Alemanno non è soltanto la conclusione di una vicenda personale. È anche l’occasione per riaccendere i riflettori sul mondo delle carceri italiane e per ricordare che la leadership, quella vera, non si misura quando tutto va bene, ma soprattutto nei momenti più difficili. E su questo, piaccia o meno, sia Alemanno che Vannacci hanno dimostrato di possederne in abbondanza.

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Gabriele Elia