Nel cuore della crisi mediorientale, la scelta del Qatar di dichiararsi “dissociato” dalla guerra non è un gesto simbolico né una postura morale. È, piuttosto, una sofisticata operazione di ingegneria politico-giuridica, costruita per proteggere sovranità, infrastrutture e credibilità internazionale in un contesto ad altissima densità strategica.

Da osservatori europei e riformisti, occorre leggere questa posizione senza cinismi ma anche senza ingenuità: la neutralità, in questo caso, non è equidistanza, bensì gestione razionale dell’interdipendenza. Doha ha utilizzato un linguaggio esplicitamente giuridico: non partecipazione al conflitto, mancata autorizzazione all’uso del territorio, rivendicazione della sovranità. Si tratta di un tentativo chiaro di collocarsi dentro i confini del diritto internazionale, richiamando implicitamente la Nazioni Unite e i principi della Carta ONU. Questa scelta non è formale. In un sistema internazionale sempre più segnato da violazioni e ambiguità, il Qatar prova a costruire una difesa preventiva, utile sia sul piano diplomatico sia su quello economico, in vista di eventuali richieste di risarcimento o garanzie future. Per l’Europa, questo approccio è tutt’altro che marginale: dimostra che, anche in contesti estremi, il diritto può restare uno strumento di legittimazione e contenimento del conflitto.

Il problema, tuttavia, è strutturale. Il Qatar ospita la più grande base americana nella regione, elemento che lo inserisce inevitabilmente nell’architettura militare occidentale. In altre parole, la sua sicurezza dipende dagli Stati Uniti, ma questa stessa dipendenza lo espone. La relazione con Washington resta centrale, indipendentemente dall’amministrazione, sia essa guidata da Donald Trump o da altri. Ma in un contesto di escalation con l’Iran, questa alleanza rischia di trasformarsi in un fattore di coinvolgimento involontario. Da una prospettiva liberale, il nodo è evidente: la sicurezza collettiva non può tradursi in una perdita di autonomia decisionale. È qui che si gioca la credibilità occidentale, soprattutto agli occhi di partner strategici.

Il vero punto critico non è però militare, bensì energetico. Il Qatar è uno dei pilastri del mercato globale del gas naturale liquefatto, e le sue infrastrutture rappresentano un asset fondamentale anche per la sicurezza energetica europea. La vulnerabilità di hub come Ras Laffan e la centralità dello Stretto di Hormuz rendono evidente un dato: la guerra non colpisce solo gli attori coinvolti, ma l’intero sistema globale. Per l’Unione europea, impegnata a ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, il Qatar rappresenta un partner chiave. La sua instabilità, quindi, non è un problema regionale, ma una questione strategica europea. La scelta qatariota di non assumere un ruolo diretto nella guerra, pur mantenendo canali aperti, riflette una logica che l’Europa dovrebbe comprendere e sostenere: quella dello Stato-ponte.

In un contesto segnato da polarizzazione crescente, attori capaci di dialogare con più parti sono essenziali. Questo vale anche per il rapporto con l’Iran, che resta un interlocutore difficile ma inevitabile. Essere pro-Israele e pro-Ucraina non significa rifiutare la diplomazia, ma rafforzarla. Al contrario, significa evitare che la logica del conflitto permanente comprometta la stabilità globale. Se la dissociazione del Qatar non dovesse essere riconosciuta, il rischio è quello di una trasformazione irreversibile: da mediatore a piattaforma operativa. In quel caso, verrebbe meno non solo la sua neutralità, ma anche la sua funzione stabilizzatrice. Le conseguenze sarebbero rilevanti: aumento dei costi energetici, instabilità dei mercati, pressione migratoria e indebolimento dell’ordine internazionale. Tutti elementi che l’Europa non può permettersi di sottovalutare.

La posizione del Qatar offre una lezione chiara. In un mondo multipolare e conflittuale, la vera forza non sta nell’imporre scelte binarie, ma nel costruire spazi di mediazione credibili. Per un’Europa, quella vera, questo significa investire in diplomazia, diritto internazionale e sicurezza energetica. E significa anche sostenere alleati come Israele e Ucraina senza rinunciare a una visione strategica più ampia. La neutralità di Doha non è un modello da imitare, ma un segnale da comprendere: la stabilità globale passa sempre più attraverso la capacità di restare indispensabili senza diventare bersagli.

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Riccardo Renzi