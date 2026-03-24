Il 2026 si è aperto sotto il segno di una profonda incertezza geopolitica, confermando i timori degli analisti di Limes e ISPI, secondo cui il mercato energetico globale non è più solo volatile, è in uno stato di perenne allerta. Sebbene l’instabilità affondi le radici nelle strozzature post-pandemiche e nel conflitto ucraino, la recente escalation in Medioriente, culminata con lo scoppio delle ostilità in Iran, ha impresso una violenta accelerazione ai prezzi.

Il blocco parziale del Canale di Hormuz, arteria vitale per il transito del 20% del petrolio e del GNL mondiale, ha innescato uno shock dal lato dell’offerta. In Italia, dove il costo dell’energia è storicamente tra i più alti d’Europa a causa della forte dipendenza dal gas naturale, il Governo era già intervenuto preventivamente con un Decreto Bollette da 5 miliardi di euro per schermare famiglie e imprese. Un compromesso necessario, ma purtroppo già vanificato dopo pochi giorni dall’inizio delle ostilità nel Golfo Persico. L’impennata del gasolio post-conflitto ha reso necessario un ulteriore “intervento d’urgenza”: lo stanziamento di 500 milioni di euro per tagliare le accise sui carburanti di 25 centesimi per un periodo temporaneo di 20 giorni.

In questo scenario di “economia di guerra”, l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) ha pubblicato un vademecum con 10 azioni immediate per ridurre la domanda di idrocarburi, abbassare la pressione sui prezzi, e rafforzare la sicurezza energetica collettiva. L’obiettivo del piano non è solo il risparmio individuale, ma una riduzione collettiva della domanda che possa stabilizzare i mercati. Anche se in alcuni casi si tratta di “suggerimenti” già adottati in passato (es. domeniche a piedi) o di indicazioni che richiedono tempo prima di espletare gli effetti desiderati, vale comunque la pena analizzare quelle che sono le direttive principali, ovvero:

Smart Working Strategico:L’IEA invita a lavorare da casa almeno tre giorni a settimana, ove possibile. Questo riduce drasticamente il consumo di carburante per i trasporti, che rappresenta circa il 45% della domanda globale di petrolio. Riduzione dei Limiti di Velocità:Abbassare i limiti in autostrada di almeno 10 km/h permette un risparmio immediato di carburante per auto e mezzi pesanti, ottimizzando l’efficienza dei motori. Domeniche Senza Auto:Incoraggiare le città a istituire giornate senza traffico privato per promuovere una mobilità alternativa e decongestionare i centri urbani. Trasporto Pubblico e Mobilità Dolce: Rendere l’uso dei mezzi pubblici più economico o gratuito e incentivare gli spostamenti a piedi o in bicicletta per i brevi tragitti. Targhe Alterne nelle Grandi Città: Una misura drastica per limitare la circolazione dei veicoli privati nei contesti metropolitani più critici, riducendo le emissioni e i consumi. Car Sharing e Guida Efficiente:Aumentare l’occupazione dei veicoli (car pooling) e adottare tecniche di “eco-driving” (accelerazioni graduali e manutenzione degli pneumatici) per massimizzare la resa di ogni litro di benzina. Ottimizzazione della Logistica:Spingere le aziende di consegna verso una gestione dei carichi più efficiente, riducendo i viaggi a vuoto e promuovendo l’uso di veicoli commerciali a basso impatto. Alternative ai Voli Business:Sostituire i viaggi aerei a breve e medio raggio con riunioni virtuali o treni ad alta velocità, per allentare la pressione sul mercato del cherosene. Elettrificazione della Cucina:Laddove possibile, passare dai fornelli a gas o GPL alle piastre a induzione, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili per gli usi domestici essenziali. Efficienza Industriale:Invitare il settore manifatturiero ad accelerare la manutenzione degli impianti e l’adozione di tecnologie che riducano gli sprechi energetici durante i picchi di prezzo.

In conclusione, mentre i governi lavorano su manovre fiscali d’emergenza, la IEA ricorda che la leva più potente risiede nel comportamento del consumatore. Ridurre la domanda non è solo una scelta ecologica, ma una necessità geopolitica per togliere potere di ricatto ai mercati speculativi e garantire la resilienza del sistema Paese. Le misure suggerite dall’IEA non sono solo risposte temporanee a una crisi, ma rappresentano un cambio di paradigma. In un’epoca in cui la geopolitica detta il ritmo delle nostre spese quotidiane, l’efficienza energetica diventa la nostra miglior difesa. Ridurre la domanda non significa solo risparmiare in bolletta, ma contribuire alla sicurezza energetica nazionale in un momento di estrema fragilità globale.

Andrea Innocenti

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