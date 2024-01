Cristina Congiunti è una designer di oggetti d’arredo nonché moglie dell’attore Francesco Venditti, figlio di Antonello e Simona Izzo. Cristina brilla nel mondo del design, essendo la proprietaria di Charlottina Design, un atelier specializzato nella produzione e vendita di prodotti d’illuminazione d’interni.

Cristina Congiunti bella come un’attrice ma lontana dalle scene

Cristina non fa parte del mondo dello spettacolo ed è proprietaria di un atelier che produce e vende prodotti d’illuminazione di interni. La passione di Cristina per il design si riflette nel successo del suo atelier, Charlottina Design. La sua creatività emerge attraverso la produzione e la vendita di lampade d’arredo, aggiungendo un tocco di stile e eleganza agli interni delle case. Cristina Congiunti dimostra che l’eleganza, la passione e il talento possono fiorire alla perfezione nel mondo raffinato del design.

Cristina Congiunti e i suoi amori infiniti

Da Francesco ha avuto due figli, Leonardo e Mia. Sul suo profilo Instagram condivide spesso loro foto oltre che dediche al coniuge. Per il suo compleanno, nel 2020, aveva per esempio scritto: »Nove anni insieme e fino alla fine dei nostri giorni ci terremo per mano proprio come ora».

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo