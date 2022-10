Che fantastiche storie queste due vite, due carriere sterminate, due classici della canzone italiana che hanno condiviso gli esordi, pezzi di carriera, canzoni e che ora condividono lo stesso palco per un concerto memorabile lungo un tour memorabile. Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno anche a Napoli, venerdì 4 novembre al Pala Partenope, per il loro tour in coppia dopo il boato dello Stadio Olimpico di Roma e il tutto esaurito del tour estivo.

Concerto di soli classici praticamente, buono per tre o quattro generazioni – considerato che entrambi hanno esordito nel 1972, solo l’inizio di due carriere che avrebbero segnato per sempre la musica d’autore italiana. E tutto ebbe inizio al celebre Folkstudio, nel rione di Trastevere, dove nel 1962 aveva suonato perfino Bob Dylan e dove Antonello Venditti un giorno vi arrivò con un montgomery, un pezzo di carta con il testo di una canzone (Sora Rosa) e dove trovò De Gregori a cantare cover e traduzioni di brani di Leonard Cohen e Bob Dylan. Da allora sono passati cinquant’anni: dischi capolavoro, vendite da capogiro, una continuità che pochi altri hanno vantato, canzoni indimenticabili.

Al nuovo tratto di tour i due cantautori romani vi arrivano dopo aver re-inciso e re-interpretato due grandi classici del loro repertorio e della storia della musica italiana, Peppino e La Donna Cannone – la prima incisa da Venditti nel 1986 dopo un viaggio in Eritrea, è una delle canzoni che più ha emozionato De Gregori, mentre prendeva le misure nell’interpretarla durante le prove del tour; la seconda tra le più note di De Gregori, dalla melodia inconfondibile e riconoscibile già dalle prime note: quella che Venditti aveva sempre dichiarato di amare e aver voluto scrivere.

Disponibili sulle piattaforme streaming e in digital download anche i brani Generale e Ricordati di me, contenuti in un esclusivo 45 giri da collezione acquistabile su Amazon. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio partner del tour organizzato e prodotto da Friends & Partners.

E chissà se c’entrerà anche il Napoli, tra una canzone e l’altra nella scaletta che pure ha previsto quella Grazie Roma dedicata alla squadra giallorossa della capitale. Era diventato infatti virale il commento di Venditti, tifosissimo della “Magica”, che all’indomani della vittoria del Napoli all’Olimpico aveva celebrato la squadra azzurra. La Roma poteva giocarsela in maniera un più spensierata, invece era una partita pensata. Il Napoli è la più bella squadra del campionato, alla fine quello che conta è l’amicizia anche tra Roma e Napoli. Mettiamo che la Roma fosse fuori gioco per il campionato, io tiferei Napoli perché è una città che se lo merita come la Roma. Mi piacerebbe vederlo vivere di gioia perché è una città gioiosa e piena di musica”.

Il tour completo dopo la data zero di venerdì 28 ottobre ad Aosta:

1 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

4 novembre – NAPOLI – Pala Partenope

7 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

8 novembre – CATANIA – Teatro Metropolitan

12 novembre – BARI – Teatro Team

13 novembre – BARI – Teatro Team

18 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica

21 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

22 novembre – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

26 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

27 novembre – FIRENZE – Teatro Verdi

3 dicembre – BRESCIA – Teatro Dis_Play

5 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

7 dicembre – MILANO – Teatro Degli Arcimboldi

26 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

27 dicembre – ROMA – Auditorium Parco Della Musica

5 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

6 gennaio – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

10 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

11 gennaio – BOLOGNA – EuropAuditorium

17 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

18 gennaio – TORINO – Teatro Colosseo

23 gennaio – MILANO – Teatro degli Arcimboldi

30 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

31 gennaio – BERGAMO – Teatro Creberg

4 febbraio – BARI – Teatro Team

8 febbraio – CATANIA – Teatro Metropolitan

22 febbraio – FIRENZE – Teatro Verdi

27 febbraio – TORINO – Teatro Colosseo

Insieme a VENDITTI & DE GREGORI sul palco una band che unisce i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro CANINI (batteria), Danilo CHERNI (tastiere), Carlo GAUDIELLO (piano), Primiano DI BIASE (hammond), Fabio PIGNATELLI (basso), Amedeo BIANCHI (sax), Paolo GIOVENCHI (chitarre), Alessandro VALLE (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana SIRIGU al violino e le coriste Laura UGOLINI e Laura MARAFIOTI. Il coordinamento musicale è a cura di GUIDO GUGLIELMINETTI e ALESSANDRO CANINI.

