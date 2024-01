Francesco Venditti è nato a Roma il 27 agosto 1976. Nel passato di Francesco Venditti c’è un grande amore: quello con Alexandra La Capria. Figlio del celebre cantante Antonello Venditti e della nota Simona Izzo ha saputo conquistarsi un meritato prestigio nel mondo dello spettacolo, distinguendosi per il suo talento versatile in una varietà di ruoli cinematografici e televisivi.

Francesco Venditti e Alexandra La Capria

Nel passato di Francesco Venditti c’è un grande amore: quello con Alexandra La Capria, figlia dell’attrice Ilaria Occhini e dello scrittore Raffaele La Capria. La loro storia si conclude dopo diversi anni di matrimonio a causa dei contrasti caratteriali che li portavano frequentemente a conflitti. Dal matrimonio con Alexandra, Francesco ha avuto due figli: Alice, nata nel 1997, e Tommaso, nato nel 2000.

Francesco Venditti e Cristina Congiunti

Attualmente, Francesco Venditti è sposato con Cristina Congiunti, una persona estranea al mondo dello spettacolo, con la quale ha condiviso una relazione di oltre 9 anni. Da questo amore sono nati due figli: Leonardo, nel 2016, e Mia, nel 2019.

Il debutto cinematografico di Francesco Venditti

Il suo debutto avvenne nel 1996 con il film “Vite Strozzate”, seguito dalla partecipazione alla serie “Compagni di branco” e da numerose interpretazioni cinematografiche, tra cui spiccano “Io no” nel 2003 e “Romanzo Criminale” nel 2005. Francesco è uno dei pilastri fondamentali della serie televisiva di successo “Svegliati Amore Mio”, diretta con maestria da Ricky Tognazzi e da sua madre, Simona Izzo.

L’attore, ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo, nella puntata del 12 gennaio 2024, ha parlato proprio di questi due uomini importanti della sua vita. Francesco Venditti e il rapporto con il padre Antonello sono stati protagonisti del racconto dell’artista. Ma l’attore ha parlato anche di Ricky Tognazzi.

Francesco Venditti e Ricky Tognazzi

Proprio parlando della sua vita da papà, l’attore ha svelato che è stato aiutato, in questo difficile compito, dal punto di vista pratico e morale da tutta la sua famiglia, compreso Ricky Tognazzi. L’artista li ha voluti ringraziare tutti per questo e, parlando del patrigno, ha svelato che la sua forza e intelligenza è stata la scelta di non sostituirsi mai al padre, Antonello Venditti. Una scelta che è stata apprezzata dal ragazzo, ma anche dal famoso cantante.

Parlando di Ricky Tognazzi, Francesco Venditti ha svelato che il loro rapporto l’ha aiutato anche nella relazione con suo padre. L’attore ha imparato ad accettare tante cose, tra cui la musica che era la cosa che portava il genitore lontano da lui. L’artista ha svelato, infatti, che a lungo ha vissuto la musica come una nemica e che l’ha sottovalutata.

Giulio Pinco Caracciolo