Alexandra La Capria, nata il 1 gennaio 1966 a Londra, è una sceneggiatrice e attrice. Alexandra La Capria è l’ex moglie di Francesco Venditti. Figlia d’arte, suo padre è lo scrittore e sceneggiatore Raffaele La Capria mentre la madre è l’attrice Ilaria Occhini, morta nel 2019 e a sua volta nipote dello scrittore Giovanni Papini. Dopo l’attività sullo schermo è entrata nel mondo dell’imprenditoria e ora si occupa di interior design, eventi e produzione di vini.

Alexandra La Capria e il matrimonio con Mete Nisari

Dopo la fine del matrimonio con il marito, dal quale ha avuto i due figli Alice (1999) e Tommaso (2001), il 15 maggio 2015 ha sposato l’imprenditore turco Mete Nisari insieme a cui si dedica all’attività imprenditoriale.

La carriera di Alexandra La Capria

Dopo gli studi, Alexandra ha lavorato per un paio di anni con Gabriele Lavia e Monica Guerritore, per poi dedicarsi alla scrittura. Prima è apparsa come attrice in televisione e al cinema in film come Tutti gli anni una volta l’anno di Gianfrancesco Lazotti (1994), La caccia, il cacciatore, la preda, di Andrea Marzari (1995) e Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e politica di Lina Wertmüller (1996).

Sposando Francesco Venditti negli Anni 90, l’attrice è entrata nella sua famiglia e per la suocera Simona Izzo ha recitato nel film Camere da letto(1997). Nel 2007, insieme a lei e a Graziano Diana, ha scritto la sceneggiatura del film Tutte le donne della mia vita.

