Demetra Hampton è ospite nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo, martedì 23 gennaio. L’attrice, ex modella ed ex ginnasta americana, è nata il 15 giugno 1968 a Philadelphia, negli Stati Uniti.

Chi è Demetra Hampton, il ruolo “Valentina”

Demetra Lisa Ann Hampton è stata una ginnasta americana, prima che un infortunio alla caviglia fermasse la sua carriera. È stata anche una modella negli Stati Uniti fino al 1989, poi il passaggio alla recitazione, dove ha raggiunto il successo. La notorietà televisiva deriva dal suo ruolo nella serie ispirata ai fumetti di Guido Crepax, dove ha interpretato “Valentina“. All’epoca 23enne, diventa così un’icona televisiva e una vera sex symbol.

Dopo il suo ruolo con Valentina, Demetra Hampton si è trasferita in Italia, calandosi in altri ruoli, tra cui “Tre colonne in cronaca” (1990) di Carlo Vanzina, “Saint Tropez – Saint Tropez” (1992) di Castellano e Pipolo, e “Kreola” (1993) di Antonio Bonifacio, “Chicken Park” di Jerry Calà nel 1994. Poi l’attrice ha visto meno la scena. Nel 1998 partecipa alla serie “Dio vede e provvede”.

Poi le partecipazioni ai reality show: nel 2005 a La Talpa e nel 2019 all’Isola dei famosi.

La vita privata, relazioni, marito

Demetra Hampton è stata prima legata all’attore greco Yorgo Voyagis, poi si è sposata con l’imprenditore Luca Bielli dal 1998 al 2004 con cui ha avuto una figlia di nome Arianna. Dopo il divorzio, ha avuto una relazione con l’attore italiano Giorgio Pasotti dal 2005 al 2007. Poi l’amore con Paolo Filippucci, imprenditore, con cui è sposata dal 2019 dopo 11 anni di relazioni.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani