Si all’Unione Europea nonostante le interferenze russe. Un voto storico quello in Moldavia dove passa di un soffio il referendum per iscrivere l’adesione all’Unione europea come obiettivo nella Costituzione moldava. Con il 50,3% delle preferenze è matematica la vittoria del “Si” nonostante manchino ancora i dati definitivi di una manciata di seggi. Con 2.200 sezioni scrutinate su 2.219 il “Sì” è in testa al 50,31% e 742.819 voti. Il “No” ha 733.711 voti e il 49,69%. Manca dunque la scelta di 2.423 votanti mentre lo scarto a favore del sì è di 9.108 voti.

Referendum Ue Moldavia, “attacco alla democrazia, interferenze russe”

La presidente moldava Maria Sandu, favorevole all’adesione all’Ue, ha parlato di un “attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese”. Una lotta contro la storia influenza russa. “La Moldavia – spiega nel discorso tenuto nella notte a Chisanau – ha dovuto affrontare un attacco senza precedenti alla libertà e alla democrazia del nostro Paese, sia oggi che negli ultimi mesi”. Sandu ha parlato di “gruppi criminali” che hanno cercato di “indebolire un processo democratico”.

Anche per Bruxelles in Moldavia ci sono state “interferenze senza precedenti” dalla Russia sul referendum. Il Paese “è stato oggetto di interferenze malevole e manipolazione delle informazioni”, “non nelle ultime settimane o giorni” e l’Ue lo ha verificato “sul campo” sostiene il portavoce Ue per la politica estera Peter Stano interpellato sull’esito del referendum pro-Ue e delle presidenziali in Moldavia, rinviando a dopo il giudizio degli osservatori Osce per un commento sull’esito delle elezioni.

La propaganda russa sul voto in Moldavia

Per il Cremlino invece ci sono state delle “anomalie” nell’aumento dei voti in Moldavia nei conteggi delle schede, che nelle ultime ore hanno visto un aumento delle preferenze per la presidente uscente europeista Maia Sandu e per il ‘sì’ nel referendum sull’Unione europea. “Gli indicatori che vediamo, che stiamo monitorando, e le dinamiche dei loro cambiamenti sollevano molte domande”, ha affermato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti.

Presidenziali Moldavia, Sandu al ballottaggio contro filorusso

Riguardo le elezioni presidenziali, la premier uscente Sandu è avanti dopo il primo turno con quasi il 42% dei voti. Il 3 novembre affronterà Alexandr Stoianoglo, 57 anni, sostenuto dai socialisti filorussi, che secondo i risultati parziali ha ottenuto più del 26% dei vot

