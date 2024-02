Gianni Profita è il nuovo inquilino della super villa di Lampedusa appartenuta a Silvio Berlusconi. Altra villa si grande valore in vendita è Villa Certosa, sicuramente una delle proprietà più famose della famiglia Berlusconi. Il Cavaliere aveva pagato la villa di Lampedusa 1,5 milioni di euro ma adesso il suo valore si è raddoppiato. Un affare da circa 3 milioni di euro. Tanto sarebbe costata al facoltoso acquirente comprare villa Due Palme, l’abitazione che l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi comprò nel 2011 a Lampedusa.

Un trattativa riservata e il nuovo acquirente Gianni Profita di UniCamillus

Il complesso di villa Due Palme è stato acquistato da Silvio Berlusconi nel 2011 e si tratta di una delle ville più belle dell’isola di Lampedusa. Per circa 3 milioni di euro Gianni Profita si è aggiudicato l’abitazione super lusso da 250 metri quadrati, 8 posti letto e un ampio giardino. Villa Due Palme è una delle proprietà lasciate in eredità alla famiglia dal Cavaliere.

La trattativa riservata ha visto nel ruolo di acquirente dell’immobile l’economista Gianni Profita, 63 anni, rettore della Saint Camillus international university of health and medical sciences (UniCamillus) di Roma. Gianni Profita, all’anagrafe Giovan Crisostamo Profita è nato ad Acquaviva Platani, 13 agosto 1960 ed è un economista italiano.

Esperto in management del settore dell’industria multimediale e audiovisiva

Secondo alcuni rumors che girano sull’isola di Lampedusa Gianni Profiti avrebbe pagato la villa circa 3 milioni di euro. Berlusconi l’aveva comprata per 1,5 milioni di euro. Villa Due Palme faceva parte dell’immenso patrimonio immobiliare lasciato agli eredi dal fondatore di Forza Italia.

Chi è Gianni Profita, il rettore di UniCamillus di Roma

Gianni Profita, all’anagrafe Giovan Crisostamo Profita esperto in management del settore dell’industria multimediale ed audiovisiva, è autore di saggi sui sistemi di sostegno alle produzione cinematografica, con particolare attenzione alle implicazioni giuridiche, economiche e fiscali, ai contenuti e alla proprietà intellettuale.

Dal 2018 è Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università UniCamillus di Roma

È rettore della Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences (UniCamillus) in Roma, Presidente della Fondazione Progetto Salute e dell’Ente di Ricerca Archeologica “Virgil Academy”. È stato fondatore e presidente della Coalizione Italiana per la Diversità Culturale, Direttore Generale della Società Italiana degli Autori ed Editori, Direttore Generale del Cinema, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

È stato docente di “Produzione e Gestione dello Spettacolo” nel Corso di Laurea di Arti e Scienze dello Spettacolo presso la Facoltà di Scienze Umanistiche, dell’Università La Sapienza di Roma, dopo aver insegnato “Economia dell’audiovisivo e del multimediale” alla Facoltà di Scienze Politiche della Luiss “Guido Carli” e “Organizzazione ed economia nel settore dell’intrattenimento” all’Università degli Studi di Udine.

