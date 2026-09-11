La Stella Solitaria non è soltanto una definizione poetica o un omaggio al simbolismo fondativo del mito americano, ma qualcosa di molto più profondo: è l’essenza stessa dell’unicità del Texas. La nazione nello Stato, lo Stato nella nazione. Il Texas ha un peso politico e simbolico enorme e, per il Partito Repubblicano, rappresenta non solo l’unico grande Stato saldamente mantenuto negli anni, ma il perno di una geografia politica che consente al GOP di controllare il Sud. Il Texas è rosso, rosso da decenni: rosso alle presidenziali, rosso nella maggioranza dei distretti alla Camera dei Rappresentanti, rosso in entrambi i seggi del Senato, rosso nei ranghi delle istituzioni statali.

Il Texas, un tempo roccaforte democratica nel vecchio Sud post-confederato fino ai tempi di Lyndon B. Johnson, è oggi la quintessenza di ciò che i repubblicani rappresentano: il partito della nazione, dei pionieri, dell‘anti-woke (che in Texas non ha fatto breccia), il partito cristiano e religioso, il partito dell’America profonda contro il progressismo dell’élite delle coste. Il linguaggio degli allevatori contro gli influencer e le star vegane che piacciono ai democratici. Dalle parti di Dallas, Austin e Houston o a San Antonio — la città di Fort Alamo e dei martiri della Repubblica — fare breccia per la sinistra è sempre stato impossibile: non c’era tema o battaglia che potesse toccare il cuore di un popolo che ha nell’allevamento e nel petrolio il perno della sua economia. Figurarsi poi andare a parlare di immigrazione in uno Stato che vive sul confine con il Messico la piaga dell’immigrazione clandestina.

Tutto sembrava blindato, ma qualcosa è cambiato. Dal cuore del Texas è spuntato un candidato pericoloso proprio perché anomalo, diverso dai democratici legati alle politiche woke e alle minoranze che siamo abituati a osservare nella geografia politica americana. Uno che, per dirla in parole semplici, attacca i super ricchi non parlando di socialismo ma di Vangelo, citando Gesù e la cacciata dei mercanti dal tempio anziché Bernie Sanders o la sinistra del DSA. Parla ai texani da texano e, per la prima volta, il GOP sente la pressione sul collo e percepisce che un seggio sta vacillando.

Si chiama James Talarico, è nato nel 1989, fa il deputato statale dal 2018 ed è la nuova stella della sinistra americana, oltre che una minaccia per il muro rosso del Sud. Una sconfitta in Texas per i repubblicani non significherebbe solo rischiare la maggioranza al Senato, ma anche subire un colpo nel cuore della propria roccaforte, nello Stato simbolo. Per questo Donald Trump ha scelto il Texas per la convention straordinaria del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Lo ha fatto sapendo che senza il Texas la vittoria è impossibile, e che perdere un seggio considerato sicuro rappresenterebbe una macchia sulla sua leadership. Ha promesso 5.000 dollari a ogni americano, ha annunciato la fine delle guerre e un alleggerimento della pressione economica. Per la prima volta, anche il tycoon ha dovuto giocare in difesa.

Tutto è ancora da scrivere e, anche se i sondaggi danno Talarico in testa, il candidato repubblicano e attuale procuratore generale dello Stato, Ken Paxton, può ancora farcela. Una cosa è certa: il 3 novembre tutti gli occhi saranno puntati su questa sfida. Del resto, «c’è un’unica cosa da fare quando si arriva in Texas: abituarsi all’idea che qui tutto è un po’ più grande, compresi i guai». E The Donald ha iniziato a capirlo.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro