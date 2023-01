Francesca Costa l’aveva detto subito che “tanto odio mi sembra davvero eccessivo” nei confronti del figlio, Nicolò Zaniolo. Che da quando ha deciso di lasciare l’As Roma, da quando lo ha comunicato alla società, e i rapporti con il club sono arrivati ai ferri corti, è praticamente fuori squadra. I tifosi gli hanno dedicato diversi striscioni esposti tra la città e Trigoria, dove i giallorossi si allenano. Dopo la partita con il Napoli di domenica scorsa alcuni tifosi avrebbero inseguito in auto e insultato il calciatore, che ha sollecitato l’intervento della polizia. “Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo”, ha commentato la madre sui social.

Il primo striscione era comparso nei pressi del Colosseo. “Zaniolo traditore, m…a senza onore!”. A Trigoria un altro: “Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori… Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori!”. Sempre a Trigoria un altro striscione con la parola “boia” e insulti proprio alla madre del calciatore, che su Instagram si è sfogata, seppur in maniera moderata con quella storia cancellata dopo un po’.

“Prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con mio figlio, che disastro”, le parole della donna a Il Corriere della Sera. Fosse per lei parlerebbe pure, ma “il procuratore Vigorelli non vuole e poi Nicolò ormai ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo, non ha bisogno di me”. Costa è un personaggio noto ormai da tempo, su Instagram è seguita da oltre 416mila follower. 44 anni, un profilo Instagram da influencer, nata a La Spezia ma tifosissima della Roma e di Francesco Totti. Ha raccontato al quotidiano di essersi innamorata dei giallorossi grazie alle canzoni di Antonello Venditti.

Ha sposato Igor, ex attaccante tra serie B e C. Il figlio Nicolò è nato quando lei aveva 21 anni. “È un ragazzo molto generoso, magari un po’ lunatico. Non sai mai come si sveglia al mattino”. Sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, tenuto molto in conto anche dall’allenatore azzurro Roberto Mancini, ora in una situazione scomoda dopo la rottura con la società e la chiusura del mercato imminente, alle 20:00 di questa sera, 31 gennaio. Zaniolo avrebbe rifiutato un’offerta del Bournemouth, club di Premier League, quello che si era fatto avanti con più decisione.

Costa con il marito ha avuto un’altra figlia, Benedetta. “Il Grande Fratello? Lo farei”, aveva confermato la madre del calciatore in un’intervista a Le Iene di qualche anno fa, quando il suo profilo Instagram esplose dopo l’esplosione del figlio in giallorosso. Tempi che oggi sembrano lontanissimi. A luglio 2021 Costa è diventata nonna. Zaniolo ha avuto un bambino con l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, Tommaso.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano