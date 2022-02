Checco Zalone – super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo – ha sempre protetto la sua vita privata. Da oltre dieci anni è legato sentimentalmente a Mariangela Eboli. Della dolce metà del comico e attore e autore pugliese, campione di incassi ai botteghini con i suoi film, si sa poco e niente. La coppia non è sposata. Zalone ed Eboli stanno insieme dal 2005. Lui la chiama “non moglie”.

Eboli è nata a Triggiano, pugliese come Luca Pasquale Medici – vero nome all’anagrafe di Checco Zalone. Anche lei fa parte del mondo dello spettacolo. È amministratrice della società MZL che si occupa di grandi talenti. Il compagno si occupa dell’aspetto creativo dell’attività. La coppia ha avuto due figli, Gaia e Greta nel 2013 e nel 2017.

Eboli ha avuto tra l’altro due piccoli cammeo in due dei film di Caparezza: in Cado dalle nubi aveva un dialogo con l’attrice che interpretava la ragazza di Checco Zalone – “Me lo prenderei io se fosse libero” – e in Che bella giornata duettava con Caparezza al battesimo tra i Trulli di Alberobello in una esilarante versione di Non amarmi. Fino al 2002 Eboli è stata vicedirettrice dell’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions.

I due stanno insieme da quando Zalone ha esordito a Zelig Off. “Era il 2005. Ci siamo incontrati a gennaio, in estate lui ha cominciato con i laboratori di Zelig, a settembre lo hanno chiamato per il provino”, ha raccontato in un’intervista a Sky la donna. Un vero e proprio colpo di fulmine. Zalone ha sempre raccontato di averla incontrata in una pizzeria, mentre lei faceva il piano bar, e di essersi presentato come un “musicista matrimonialista” in cerca di una partner per suonare.

Le notizie di un imminente matrimonio non sono mai state seguite da alcuna cerimonia. “Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Ma la verità è che stiamo bene così”, ha raccontato lui a Repubblica. I due vivono a Bari.

