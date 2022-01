Pronti via alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Partirà, alle 20:40, martedì 1 febbraio 2022 la kermesse dedicata alla canzone italiana in scena sul palco dell’Ariston. Per la terza volta consecutiva il direttore artistico e conduttore dell’evento sarà Amadeus. 25 gli artisti big in gara. Niente gara Giovani: i tre vincitori del contest giovanile sono entrati a far parte del cast dei Big. È il secondo ai tempi dell’emergenza coronavirus. Gli artisti saranno tamponati ogni 48 ore, limitati negli spostamenti verso il Teatro Ariston che ospiterà un pubblico alla capienza del 100 per cento con spettatori muniti di Green Pass rafforzato.

Martedì primo febbraio si esibiranno la prima parte dei cantanti in gara, dodici in tutto. Ad affiancare Amadeus ci sarà Ornella Muti, icona del cinema e della televisione italiani. “Sono molto emozionata e anche onorata … Certo, un po’ di paura ce l’ho!”, ha detto Muti, 50 anni di carriera alle spalle, a Tv Sorrisi e Canzoni. Gli ospiti della serata saranno i Meduza e poi due protagonisti della passata edizione: Fiorello, l’istrionico co-conduttore del Festival; e i Maneskin, la rock band romana che dopo aver vinto il Festival è stata protagonista di un successo mondiale.

La scaletta ufficiale dei cantanti in gara sarà resa nota domani pomeriggio. Gli artisti big che si esibiranno nella gara con le loro canzoni inedite saranno i seguenti:

Achille Lauro – Domenica

Ana Mena – Duecentomila Ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giusy Ferreri – Miele

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Mahmood e Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Yuman – Ora e qui

Il regolamento del Festival

Durante le prime due serate si esibiranno 12 o 13 artisti in gara e voteranno i giornalisti divisi per l’occasione in tre componenti diverse e autonome, tutte con il peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni. A fine serata ci sarà una prima classifica delle canzoni eseguite. Durante la terza serata gli artisti in gara si esibiranno nelle loro canzoni e voteranno il pubblico tramite il televoto e la giuria Demoscopica 1000, entrambi con un peso del 50% sul risultato complessivo delle votazioni. La media delle percentuali di voto complessive determinerà una nuova classifica generale.

Durante la quarta serata il voto sarà articolato al 34% del risultato sul Televoto, 33% giuria della Sala Stampa unita, 33% Demoscopica 1000. La nuova classifica generale sarà definita sulla base delle percentuali di voto complessive ottenute dagli artisti nella serata con quelle ottenute nelle serate precedenti. Alla serata finale voterà solo il pubblico tramite il Televoto. Le prime tre canzoni classificate saranno riproposte e le votazioni precedenti azzerate. Peserà il pubblico con il televoto al 34%, la Sala stampa al 33%, la Demoscopica 1000 al 33%.

