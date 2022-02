A portarlo sul palco del Teatro Ariston, il palcoscenico della 72esima edizione del Festival di Sanremo, è stato il successo ottenuto grazie a social come TikTok. È la storia di Matteo Romano, il 19enne di Cuneo che quest’anno farà il suo esordio al Festival della canzone italiana portando il brano “Virale”.

Unico piemontese in gara tra i 26 big, oltre ad essere il più giovane è il primo nella storia ad arrivare sul palco grazie all’attività nata sui social network, con le sue seguitissime cover a base di piano e voce.

Matteo però ci tiene a precisare: “Non sono un tiktoker – spiega in una intervista al Corriere della Sera – me è stato un modo per arrivare a più persone possibili ma non è una cosa che mi definisce in quanto artista”.

Una partecipazione arrivata grazie al terzo posto raggiunto a Sanremo Giovani con il brano “Testa e croce”, mentre la sua carriera fa ‘il botto’ nel 2020 quando pubblica quello che poi diventerà il suo singolo di debutto, “Concedimi”. Un successo clamoroso, un brano che ottiene il doppio disco di platino e che permette al giovanissimo Matteo di aprire durante l’estate i concerti di Emma Marrone.

Mercoledì 2 febbraio è il giorno del suo debutto, mentre nella serata delle cover salirà sul palco assieme a Malika Ayane, con cui interpreterà “Your Song” di Elton John. Elton John, racconta Matteo, “è un artista in cui io mi rivedo molto, mi permette di suonare al piano. E poi penso che sia una delle più belle canzoni d’amore mai scritte, quindi penso che possa riprendere anche la mia intimità e la mia semplicità“.

“Virale” invece, inedito curato dalla produzione di Dario Faini, racconterà di momento tipici della vita di coppia: un litigio dopo l’amore e l’amore dopo un litigio. “Nonostante ci sia il bene e il male in qualsiasi relazione – si confessa Matteo – c’è sempre qualcosa che rimane, è pancia, è una cosa che non è spiegabile e non è razionale. È come, purtroppo, gli algoritmi di Tik Tok, che non si possono controllare e nel momento in cui un brano entra nell’algoritmo e diventa virale, lo diventa di per sé, così un sentimento per una persona volente o nolente“.

Testo di ‘Virale’ di Matteo Romano

Scale

Solo per salire se vale

Cosa ridi se mi fa male

Curare ferite col sale

Pare pare

Su quello che ti piace

Giuro un po’ lo odio mi spiace

Pregherò di farti tornare

Ho il cuore parcheggiato su strade piene, case vuote

Basta è la tua risposta

Anche se poi tutto parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale

Solo se ti va di rischiare

E no che non ti voglio cambiare

Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare

Basta quanto ti costa

Tanto ormai tutto qui parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

Se cadiamo giù

Che cosa resta

Non lo ricordi più

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Tu mi dici no no no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l’amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Va in tendenza e risale

Diventa virale

