Adam Harrison, figlio di Rick Harrison, star del reality americano Pawn Stars, in Italia noto come Affari di famiglia è morto stroncato da un’overdose a soli 39 anni. “La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam – dicono i parenti – Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita”.

I tre figli di Rick Harrison

Il 39enne era il secondo dei tre figli del noto volto della tv Usa, ma rispetto agli altri due che più frequentemente hanno preso parte a Pawn Stars, lui è comparso solo sporadicamente.

Il più presente nel reality è sempre stato Corey, il primo figlio del proprietario del World famous gold & silver pawn shop di Las Vegas.

La morte improvvisa di Adam Harrison

Non è chiaro quando sia avvenuta la morte e, in particolare, in quali circostanze. Sul caso starebbe anche indagando la polizia metropolitana di Las Vegas.

Intanto, sul suo profilo Instagram, Rick Harrison ha postato una foto che lo ritrae insieme al figlio scomparso con una frase: “Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo Adam”. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza.

Imprenditore e personaggio televisivo: Rick Harrison

Uno degli imprenditori e personaggi più noti della televisione, Rick Harrison è il proprietario del Gold & Silver Pawn Shop, il negozio di pegni di Affari di famiglia, reality in onda su Cielo.

Rick Harrison nasce a Davidson, North Carolina, il 22 marzo 1965. La famiglia possiede un’attività immobiliare a San Diego, in California, dove Rick vive fino al 1981.

Il negozio di Las Vegas guadagna una fortuna

Dopo il fallimento dell’attività, gli Harrison si trasferiscono a Las Vegas, dove il padre Richard apre il Gold & Silver Pawn Shop nel 1989. Nel giro di una decina d’anni questo banco di pegni raggiunge cifre importantissime, arrivando anche a prestare 3 milioni di dollari l’anno con circa 700mila di interessi.

Nel negozio circolano prevalentemente gioielli e articoli sportivi speciali dal valore altissimo (ad esempio un anello del Super Bowl 2001 dei New England Patriots), spesso e volentieri anche grazie ai giocatori d’azzardo del posto in cerca di soldi.

Il successo televisivo con Affari di Famiglia

Dopo quattro anni di progetti, nel 2009 prende finalmente forma l’idea di girare una trasmissione tv all’interno del negozio: nasce così Affari di famiglia, il reality che racconta le valutazioni, gli acquisti e i ricavi del Gold & Silver Pawn Shop.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo