Chiamata a rappresentare una svolta in un settore e in un brand in particolare che nel recente passato è stato accusato di scarsa inclusività, per usare un eufemismo. Sofía Jirau, modella 25enne di origini portoricane, è la prima top model del celebre marchio Victoria’s Secret con sindrome di Down.

Il suo volto è comparso infatti tra le testimonial della nuova campagna ‘Love Cloud’, che verrà ufficialmente rilasciata il 17 febbraio, assieme ad altre modelle come Devyn García, Adut Akech, Paloma Elsesser, Sabina Karlsson. L’obiettivo della campagna è di stravolgere i canoni della bellezza standard per proiettare il marchio in un mondo più inclusivo.

“Un tempo l’ho sognato, ci ho lavorato, oggi quel sogno si avvera. Sono la prima modella con sindrome di down a far parte di Victoria’s Secret!”, ha scritto sui social la giovane modella che su Instagram ha rivelato ai suoi 170mila followers l’ingresso nella ‘scuderia’ del brand di lingerie.

“Grazie a tutti per il supporto dato a me e ai miei progetti. Grazie a Victoria’s Secret per avermi visto come una modella #nolimits e per avermi ingaggiato per la campagna inclusiva Love Cloud Collection”, ha proseguito la modella su Instagram, “Questo è solo l’inizio. Dentro e fuori non ci sono limiti”.

Una definizione calzante, quest’ultima: Sofía ha realizzato il suo sogno due anni fa, nel 2020, sfilando a New York alla Fashion Week, mentre l’anno prima aveva lanciato il suo brand personale di accessori, “Alavett”, e aveva anche sfilato in passarella per Kelvin Giovannie. Una passione e un sogno che avevano convinto la madre di Sofía a iscriverla alla scuola di modelle di San Juan a Porto Rico.

