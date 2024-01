Veronica Bova è nota per essere la moglie di Corrado Pesci, il figlio di Virna Lisi. Veronica Bova ha 46 anni ma non è noto che lavoro faccia. Con Corrado Pesci ha tre figli: Franco, nato nel 1996, Federico, nato nel 1997, e Riccardo, nato nel 2002.

La partecipazione di Veronica Bova a “Oggi è un altro giorno”: il rapporto con Virna Lisi

“Ero molto emozionata. La seguivo in TV, e solo sentire la sua voce mi faceva emozionare. Quando me l’ha presentata, non mi aveva preparato, ma forse è stato meglio così. È stata molto normale, non ho trovato una diva davanti a me, ma una mamma, e molto accogliente”. Queste le parole di Veronica Bova in occasione del primo incontro con la suocera Virna Lisi. La partecipazione di Veronica Bova insieme al marito Corrado nel programma televisivo Oggi è un altro giorno, ha fornito uno sguardo intimo sul primo incontro con Virna Lisi.

Le parole di Veronica Bova su Virna Lisi

Veronica Bova ha espressamente ricordato con affetto e ammirazione Virna Lisi, la suocera di Corrado: “Quando stava vicino a Franco (il marito scomparso nel 2013, ndr) che stava male, non l’ho mai vista lamentarsi. Era sempre col sorriso, e mi sono sempre domandata se sarei mai riuscita ad essere brava come lei”.

Veronica ha sottolineato che la grande attrice ha trasmesso al figlio Corrado un profondo senso di generosità e una forte volontà di aiutare gli altri. Infine, Veronica Bova ha esteso la sua gratitudine ai suoceri, Virna Lisi e Franco Pesci, per il loro esempio di amore familiare, evidenziando la loro duratura unione di 53 anni: “Avere il loro esempio, dove la famiglia è stata posta al primo posto, è di grande importanza”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo