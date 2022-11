L’8 novembre 1936 Virna Lisi nacque ad Ancona. Avrebbe compiuto oggi 86 anni. È stata una delle attrici italiane più amate del cinema ma anche della tv e del teatro. Per ricordarla nel giorno del suo compleanno andrà in onda su Sky Arte il documentario di Fabrizio Corallo dal titolo “Virna Lisi. La donna che rinunciò a Hollywood”. L’attrice è morta nel 2013, a 78 anni. Solo un mese prima aveva scoperto di avere una malattia incurabile che se la portò via velocemente. È considerata un’icona di grande eleganza.

Il suo vero nome era Virna Pieralisi. Il suo esordio nel mondo del cinema avvenne all’inizio degli anni ’50 a soli 14 anni nelle cosiddette pellicole “strappalacrime”. A metà degli anni ‘50 poi i primi ruoli in film di un certo rilievo come “Lo scapolo” di Antonio Pietrangeli. Poi iniziò la sua scalata verso il successo con grandi autori come Maselli, Steno, Germi, Monicelli, Liliana Cavani, Dino Risi, Luigi Comencini.

Approdò anche a Hollywood dopo aver girato il film Il tulipano nero con Alain Delon. Si trasferì a Los Angeles con la famiglia e partecipò a film tra cui Come uccidere vostra moglie insieme a Jack Lemmon. Lavorò con Tony Curtis e Frank Sinatra. “Quella vita non era fatta per me”, confessò l’attrice come riportato da IoDonna. Hollywood non le piaceva e non voleva rinunciare alla famiglia. Suo figlio Corrado era tutto per lei. Rinunciò anche al ruolo di Barbarella che portò fortuna a Jane Fonda. Ma Virna fece molti altri film che le diedero notorietà come La regina Margot per cui vinse la Palma d’Oro per la miglior interpretazione femminile: in molti ricorderanno il suo pianto dirompente sul palco di Cannes.

Nel settembre del 2013 aveva perso il marito Franco Pesci, da poco aveva terminato le riprese del nuovo film di Cristina Comencini «Latin lover». Erano sposati dal 1960 e dal loro amore è nato il figlio Corrado. Virna Lisi si spense il 18 dicembre 2014 a 78 anni, un mese dopo aver scoperto di avere il tumore ai polmoni.

