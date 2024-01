Corrado Pesci è l’unico figlio della celebre attrice Virna Lisi ed è sposato con Veronica Bova dalla quale ha avuto tre splendidi maschietti. Nato nel luglio 1962 da Virna Lisi e l’architetto Franco Pesci, mostra una dedizione notevole alla memoria della madre. “Essere il suo figlio non è stato difficile affatto. Anzi, è stato molto semplice, poiché era amata da tutti. Da bambino non capivo nemmeno quanto fosse speciale, ma crescendo ho apprezzato ancor di più”.

I figli di Corrado Pesci e Veronica Bova

I figli di Corrado Pesci e Veronica Bova: Franco, nato nel 1996, Federico, nato nel 1997, e Riccardo, nato nel 2002. Questa famiglia, nata dall’amore di Corrado e Veronica, rappresenta un altro capitolo importante nella storia della famiglia leggendaria di Virna Lisi.

Il figlio di Virna Lisi: attrice iconica del cinema italiano

Corrado Pesci emerge non solo come il figlio di una delle attrici più iconiche del cinema italiano, ma anche come un individuo che onora il passato attraverso l’impegno televisivo e l’associazione dedicata a Virna Lisi, condividendo con il pubblico la ricchezza delle sue memorie familiari.

