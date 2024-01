Cadavere di una donna in un letto macchiato di sangue. Si chiamava Maria Antonietta Panico la 42emme ritrovata morta questa mattina, 17 gennaio, nel letto della sua abitazione al terzo piano di via Vicenza a Trento. La donna, che aveva una figlia, sarebbe morta nei giorni scorsi, probabilmente 48 ore fa, ma l’allarme è stato lanciato in mattinata dall’ex marito “preoccupato” perché non riusciva a mettersi in contatto, anche dopo la telefonata ricevuta dalla figlia della coppia (che vive con il genitore). Al momento i carabinieri non escludono la pista dell’omicidio anche dopo il ritrovamento di macchie di sangue sulle lenzuola del letto dove Panico è stata ritrovata senza vita. Sul posto i carabinieri e la pm Patrizia Foiera, che sta coordinando le indagini.

Altra ipotesi che sta prendendo consistenza nelle ultime ore è quella della morte naturale dopo il ritrovamento di numerose bottiglie di alcol e tracce organiche all’interno dell’abitazione. Al momento sono in corso alcuni interrogatori di diverse persone, tra cui l’ex marito. La scientifica è al lavoro nell’appartamento per i rilievi e gli accertamenti biologici.

Secondo una prima ricostruzione la 42enne era separata dal primo marito, che ha fatto la segnalazione verso le ore 11 di questa mattina, e aveva intrapreso una nuova relazione. Così come riporta il Corriere.it, pare che l’ultimo compagno della donna avesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici. Se dovesse essere confermata l’ipotesi omicidio, per il Trentino si tratterebbe del secondo femminicidio in pochi giorni. La settimana scorsa infatti Ester Palmieri, 37 anni di Montalbiano di Valfloriana, è stata uccisa con una coltellata alla gola dall’ex compagno, Igor Moser di 45 anni, poi suicidatosi.

Chi era Maria Antonietta Panico

Maria Antonietta Panico era conosciuta in città perché in passato era stata candidata alle elezioni comunali nella lisa Trento Unita a supporto di Andrea Merler, l’ex candidato sindaco passato nei mesi scorsi in Fratelli d’Italia. In passato era stata candidata anche con Maurizio Fugatti alle provinciali del 2018. In passato aveva lavorato in un patronato e pare che ultimamente stesse cercando una nuova occupazione.

