Giallo a Trento dove una donna di 32 anni è stata trovata senza vita nel letto della casa dove viveva. A lanciare l’allarme sarebbe stato l’ex compagno, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto da ore. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, intervenuti nell’abitazione di via Vicenza, la donna è stata trovata riversa sul letto, con le lenzuola macchiate di sangue.

Accertamenti in corso da parte della Scientifica per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche il medico legale, che dovrà verificare l’eventuale morte violenta, e il pm di turno che, con ogni probabilità, nelle prossime ore disporrà l’autopsia sul cadavere della 32enne. Al momento non viene esclusa alcuna pista, anche quella dell’omicidio.

