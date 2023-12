Emerge una nuova chat nel contesto del tragico femminicidio di Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Una conversazione tra la sorella di Giulia e il killer, è stata resa pubblica dal programma televisivo “Chi l’ha visto?”.

Nei messaggi, il ventunenne chiede a Elena Cecchettin, di persuadere Giulia a “accendere il cellulare”, poiché non rispondeva da diverse ore: “Puoi farglielo lasciare acceso?”. Nonostante il secco rifiuto di Elena nella chat, Filippo persiste nelle sue richieste: “Perché?! Non è giusto, non può non cagar** per tutte queste ore”, sostenendo che Giulia aveva promesso di rispondergli durante la giornata.

Poi l’invito di Elena: “Filippo dalle un attimo di respiro”, ma il ragazzo insiste sul fatto che l’ex fidanzata avesse promesso di inviargli foto e video della giornata. La conversazione si conclude con le parole “Scusa e grazie”, evidenziando la tensione e la pressione presenti nei rapporti tra i due prima dell’escalation tragica degli eventi.

I messaggi risalgono a diverse settimane prima della scomparsa e della successiva morte di Giulia. Nel frattempo, la giovane condivideva le sue preoccupazioni sul comportamento di Filippo con le amiche e esplorava modi per “uscire dalla sua vita”.

Redazione

Luca Frasacco