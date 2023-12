“Ho avuto paura di Filippo”. Questa la confessione di Giulia Cecchettin ad una delle sue amiche più care, Giulia Zecchin, in occasione di un episodio verificatosi dopo la fine del loro rapporto. La dinamica di controllo ossessivo di Turetta sulla ragazza durante la loro relazione emergeva chiaramente dai messaggi scambiati tra i due ex fidanzati, raccontati in chat da Giulia e divulgati da Chi l’ha visto?. Il 22enne accusava la ragazza di essere ‘cattiva’ e di farlo star male quando usciva con le amiche, sottolineando preoccupazioni irrazionali come un semplice incontro per colazione. La chat rivela l’ossessione di Turetta e la sua minaccia di un cambiamento irreversibile se le cose non fossero andate in un certo modo.

Giulia Zecchin ha anche rivelato dettagli di una conversazione tra Cecchettin e Turetta avvenuta in una gelateria, dove si erano incontrati. Turetta aveva insistito nel chiedere di tornare insieme, ma la ragazza aveva rifiutato. La reazione eccessiva e impulsiva di Filippo (sbatté violentemente le mani sul tavolo) aveva causato timore a Giulia, che aveva confessato di temere per la propria sicurezza. La situazione era diventata così tesa che Giulia Zecchin aveva sottolineato il senso di sollievo per il fatto che si trovassero in un luogo pubblico al momento dell’incidente.

L’auto di Turetta rientra in Italia

Intanto è stato reso noto che il rientro dell’auto di Filippo Turetta, dal 18 novembre sotto custodia giudiziaria della polizia di Halle, in Germania, è stato programmato per questo fine settimana tra venerdì o sabato: sarà consegnata ai carabinieri del Ris di Parma. All’interno della vettura è stato ritrovato il coltello con una lama spessa 12 centimetri, un paio di guanti, una scheda prepagata, un cellulare, forse quello di Giulia. Le tracce di sangue al suo interno verranno esaminate per ricostruire con precisione la dinamica del delitto.

