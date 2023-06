Dal crollo dell’impero sovietico la storia è affollata di fantasmi. Cominciò Francis Fukuyama nel 1992 ad annunciare fine della storia, poi è ripartita l’utopia internazionalista sotto il nome di globalizzazione e a seguire il mito del multilateralismo, ovvero la fine della leadership mondiale degli Stati Uniti in medicina, fisica, scienze biologiche, musica, cinema per piattaforme, letteratura visiva e intelligenza artificiale.

Il dominio è americano ma comune ai popoli di lingua inglese. Oggi l’America dei think-tank si autoaccusa come sempre di arroganza ed egemonismo. L’America gelosa custode dell’antiamericanismo. Il filosofo conservatore gay inglese Douglas Murray sostiene che in quel paese esistono ormai più di 300 diverse combinazioni sessuali razziali e ideologiche che spingono ogni giovane americano a sentirsi parte di una minoranza oppressa: “Dimmi la tua oppressione e io ti dirò chi sei”, con conseguenze semantiche e logiche: la vicepresidente Kamala Harris introduce ogni suo pensiero “as a mother of black children” (in quanto madre di figli neri), cioè da una nicchia oppressa. Il grande comedian britannico Ricky Gervais ha lanciato la sua più caustica battuta: “Io sono bianco maschio eterosessuale e miliardario. Quanti siamo? Meno dell’uno percento. Beh? Sono forse depresso? No”.

La società americana non ha mai perso leadership comunicativa commerciale e tecnologica con quelle del Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti che insieme formano l’asse dei “the Five Eyes”, i cinque occhi e orecchie di una lingua comune dei produttori di idee, ricerca di beni e progresso. Di fronte al Covid soltanto le industrie farmaceutiche private americane e una britannica hanno servito al mondo gli unici prodotti utili contro la pandemia. Le autoproclamate potenze emergenti del gruppo di Samarcanda e dei Bric (Russia, Cina, Brasile e India) non hanno saputo produrre un solo brevetto farmaceutico, eppure si finge che il mondo sia già multipolare.

Paolo Guzzanti Giornalista e politico è stato vicedirettore de Il Giornale. Membro della Fondazione Italia Usa è stato senatore nella XIV e XV legislatura per Forza Italia e deputato nella XVI per Il Popolo della Libertà.

