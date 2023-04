Si chiama “Give Back” ed è il primo think tank dei giovani delle aree interne. La presentazione dell’associazione è prevista per lunedì 17 aprile, alle 18, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati.

L’iniziativa nasce sull’onda lunga del successo della scorsa estate, quando il progetto omonimo (cofinanziato dal programma Erasmus+) consentì a oltre 50 ragazzi da tutta Italia di ritrovarsi a Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, per una Scuola Estiva di una settimana. Da questa esperienza, dunque, nasce “Give Back”, associazione che si pone l’obiettivo di valorizzare le aree Interne attraverso il contributo di giovani motivati a replicare questo modello e ampliare la rete tra le realtà che vivono le stesse problematiche. Il tutto, in un momento storico in cui, oltretutto, queste zone sono entrate nel dibattito politico con una certa rilevanza.

L’idea di “Give Back” è quella di restituire alle comunità, attraverso azioni concrete, l’energia e le competenze di tutti quelli che hanno lasciato le zone interne. L’organizzazione si rivolge a studenti, ricercatori, professionisti in ambito economico, sociale e culturale, con l’obiettivo di organizzare iniziative di confronto tra giovani e decisori politici ed elaborare proposte di policy-making sul tema delle Aree Interne, ispirandosi ai valori dell’Unione Europea.

L’evento di presentazione sarà l’occasione per conoscere più da vicino “GiveBack” e le sue finalità. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, esperti del mondo associativo e i promotori dell’iniziativa. GiveBack rappresenta una grande opportunità per le Aree Interne, spesso trascurate dalle politiche pubbliche. L’impegno dei giovani punta a valorizzare il patrimonio culturale, ambientale ed economico di queste zone, favorendo lo sviluppo e la crescita sostenibile delle comunità locali.

