È stato approvato il Bonus Psicologo: la misura è passata alle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio ed è ora all’interno del decreto Milleproroghe che andrà alla Camera. Il Bonus era stato anticipato, e definito come un primo passo, dal ministro della Salute Roberto Speranza. “C’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica. Il bonus è un primo segnale e il mio impegno c’è”. I lavori delle commissioni sulle modifiche al dl sono andati avanti tutta la notte e sono stati piuttosto turbolenti.

A confermarlo, nella notte tra il 16 e il 17 febbraio, con un tweet, il deputato del Partito Democratico Filippo Sensi: “Le commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il #bonuspsicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”. Il governo ha intenzione di stanziare 20 milioni di euro (cui potrebbero aggiungersi risorse aggiuntive): metà al potenziamento della rete pubblica di assistenza psichiatrica, l’altra metà a disposizione dei privati cittadini.

Il bonus nel 2022 consisterà in 600 euro a chiunque, senza distinzione d’età, che soffra di un disagio mentale causato o meno dalla pandemia da covid-19, dai lockdown, dai periodi di stress assimilabili alla dad o allo smart working. L’assegnazione avverrà in base all’Isee – l’idea è quella di poter sostenere e incentivare anche le persone con difficoltà economiche e redditi bassi -, esclusi i titolari di un Isee superiore a 50mila euro. Il bonus dovrebbe essere distribuito come un voucher tramite il proprio medico di base. Le modalità per ottenerlo saranno chiarite prossimamente.

Secondo il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli psicologi in questi anni otto persone su dieci hanno sviluppato e manifestato malesseri di tipo psicologico. A lanciare la proposta, lo scorso dicembre, di un Fondo da 50 milioni all’anno era stata la senatrice dem Caterina Biti. L’appello all’istituzione del bonus era arrivato anche da 21 società scientifiche. A inizio gennaio era stata lanciata una petizione su Change.org. Pressing anche dai parlamentari in commissione Affari Scoiali alla Camera e dal deputato dem Filippo Sensi che ha proposto l’emendamento al Milleproroghe.

“Attenzione però – ha aggiunto Speranza a Mezz’ora in più anticipando la misura – Con il bonus psicologo non risolviamo tutto, dobbiamo rafforzare il servizio sanitario pubblico in ambito di salute mentale. C’è bisogno di più risorse per l’assistenza territoriale e psicologica con una azione sistemica”. Alcune Regioni si erano mosse intanto in autonomia: il Lazio ha stanziato 10,9 milioni di euro fino al 2025 per il potenziamento di servizi territoriali e l’assistenza presso scuole. A seguire provvedimenti simili sono stati adottati da Lombardia (ha approvato l’istituzione dello psicologo di base), Emilia Romagna (annunciata la figura dello psicologo nelle case di comunità) e Campania (la legge regionale dell’agosto 2020 ha introdotto lo psicologo di base operativo da quest’anno). Il Municipio 9 di Milano ha destinato 30mila euro al sostegno di un primo ciclo di sedute; altre amministrazioni in tutta Italia hanno annunciato misure simili.

