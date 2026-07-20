Lo switch in 24 ore, il rapido passaggio tra fornitori di energia completato in estrema velocità, rappresenta una delle evoluzioni più significative del mercato libero dell’energia, promettendo maggiore efficienza, dinamicità e capacità di risposta alle esigenze dei consumatori. La riduzione drastica dei tempi di cambio fornitore appare, in linea teorica, come un progresso naturale in un contesto ormai maturo, caratterizzato da milioni di passaggi ogni anno. Tuttavia, proprio questa accelerazione impone una riflessione attenta sugli effetti sistemici che potrebbe generare.

Il punto non è la velocità in sé, ma il contesto in cui essa si inserisce. Oggi il mercato evidenzia un paradosso evidente: a fronte di ampie opportunità di risparmio, solo una parte dei consumatori riesce effettivamente a beneficiarne. Una quota rilevante di switch non produce vantaggi economici, e in molti casi determina addirittura un peggioramento della spesa. Tale fenomeno è riconducibile a persistenti asimmetrie informative e alla diffusione di pratiche commerciali aggressive, che orientano le scelte degli utenti in modo non consapevole.In questo scenario, l’introduzione di uno switch più rapido rischia di amplificare dinamiche già critiche. In particolare, potrebbe intensificarsi il fenomeno del cosiddetto “baby churn”: consumatori che, appena completato il passaggio a un nuovo fornitore, vengono indotti a effettuare un ulteriore cambio nel giro di pochi giorni. Non si tratta di una fisiologica mobilità del cliente, ma spesso dell’effetto di contatti invasivi o fraudolenti, resi credibili dall’utilizzo di dati personali e tecnici estremamente precisi.

Le evidenze disponibili mostrano come il fenomeno delle frodi nel settore energia sia tutt’altro che marginale, con milioni di cittadini coinvolti ogni anno, prevalentemente attraverso canali telefonici. La rapidità dello switch rischia di spostare semplicemente il momento di esposizione al rischio: non più durante il processo di cambio, ma immediatamente dopo, quando il cliente rimane comunque vulnerabile. Il risultato potrebbe essere un aumento significativo dei cambi ripetuti e non consapevoli, con effetti negativi per i consumatori e danni importanti per i fornitori di luce e gas, a discapito dell’efficienza complessiva del mercato.

Un mercato realmente efficiente non è solo rapido, ma anche trasparente e sicuro. Senza un rafforzamento dei presidi a tutela dei dati e senza strumenti che migliorino la comprensibilità delle offerte, la velocità rischia di tradursi in instabilità e perdita di valore. In particolare, appare essenziale garantire la massima sicurezza lungo il flusso informativo dello switch, riducendo al minimo il rischio di accessi indebiti e utilizzi impropri delle informazioni sensibili.

Parallelamente, è necessario rafforzare la trasparenza verso il consumatore, rendendo immediatamente leggibili e comprensibili le condizioni economiche e chiaramente identificabile il soggetto che ha intermediato l’offerta. In questo contesto, strumenti indipendenti di comparazione assumono un ruolo centrale nel riequilibrare le asimmetrie informative e nel consentire scelte realmente consapevoli.

«Le aziende di comparazione online possono contribuire in modo decisivo a ridurre le asimmetrie informative, aiutando il consumatore a distinguere tra un’offerta realmente conveniente e una proposta solo apparentemente vantaggiosa – spiega Paolo Benazzi, di Assocompara – l’obiettivo deve essere quello di rendere il mercato più dinamico, ma anche più affidabile: rapidità e tutela devono procedere insieme».

Lo switch in 24 ore è, dunque, un’opportunità concreta, ma non neutrale. Perché produca benefici diffusi, deve essere accompagnato da un rafforzamento strutturale delle regole e dei controlli. In assenza di tali condizioni, il rischio è che l’innovazione procedurale si traduca in un aumento della volatilità e in un’ulteriore difficoltà per i consumatori nel cogliere il valore effettivo del mercato libero.

Alessio Saccà

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