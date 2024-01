Da ieri sera, la Tiscali mail sta subendo un’interruzione del servizio in tutta Italia. Gli utenti riportano difficoltà nell’accesso alle loro caselle di posta, riscontrando problemi come pagine che non si caricano e avvisi di account inesistente. Downdetector ha registrato oltre 1.900 segnalazioni di interruzioni del servizio, con problematiche diffuse da nord a sud, specialmente nelle grandi città come Torino, Milano, Genova, Firenze, Perugia, Roma, Cagliari, Venezia, Bologna, Napoli, Palermo e Catania. Non sono ancora stati rilasciati comunicati ufficiali da parte dell’azienda, rendendo difficile prevedere le cause o le tempistiche di risoluzione. Un grafico sul portale DownDetector indica un aumento costante delle segnalazioni, con quasi 2000 report su tutto il territorio italiano con il picco attorno alle ore 9 del mattino.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco