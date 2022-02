È scomparsa dopo una lunga malattia, all’età di 78 anni, la conduttrice e volto storico della trasmissione di Rai3 ‘Chi l’ha visto?’ Donatella Raffai.

Lontana dagli schermi tv dal 2000, a dare la notizia della sua morte è stato il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni.

I funerali di Donatella Raffai, che prima di ‘Chi l’ha visto?’ aveva condotto assieme a Corrado Augias il suo programma ‘antesignano’, ovvero ‘Telefono giallo’, si terranno venerdì 11 febbraio a Roma, nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia alle 12:30, dove “la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione”.



“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”, è stato il messaggio del marito Sergio Maestranzi.

🔴È morta #DonatellaRaffai, prima storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Aveva 78 anni. pic.twitter.com/g67H60WKDX — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 10, 2022

Nata a Fabriano, in provincia di Ancona, Donatella Raffai ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma con il marito si spostava ogni per un periodo dell’anno nella sua casa in costa azzurra. Lascia due figli gemelli adulti, e i nipoti.

Fabio Calcagni

