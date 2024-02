Una donna di 61 anni è stata aggredita violentemente a Bolzano. Waltraud Kranebitter Auer, fisioterapista nota in città, è stata ritrovata nella rimessa del garage del condominio dove vive con la gola tagliata.

Donna con la gola tagliata, l’aggressione

L’aggressione è avvenuta intorno alla mezzanotte di ieri sera, in casa in quel momento c’erano i nipotini della donna che non si sono accorti di nulla. La porta d’ingresso dell’appartamento però è stata trovata aperta. La 61enne potrebbe essere stata attirata nel garage dall’aggressore, perché il contatore dell’energia elettrica era disattivato. Tutti elementi su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

Tentato omicidio a Bolzano, le condizioni della donna

La donna è stata ritrovata priva di sensi, con un versamento cerebrale, da un vicino di casa. È in gravissime condizioni ma non è in pericolo di vita, ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Bolzano. Gli inquirenti sono al lavoro per capire la dinamica e soprattutto trovare il responsabile.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani