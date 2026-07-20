La competitività italiana si gioca sempre più sulla capacità di tenere insieme settori strategici come energia, innovazione, investimenti e lavoro. Il problema non riguarda soltanto la quantità delle risorse pubbliche da mobilitare, ma soprattutto la qualità delle politiche industriali, la stabilità degli strumenti e la possibilità per le imprese di programmare senza essere frenate da procedure amministrative eccessivamente lunghe.

È lungo questa direttrice che si sviluppa l’orientamento del Movimento 5 Stelle illustrato dal senatore Stefano Patuanelli nel corso di un confronto con alcuni rappresentanti dei comparti produttivi. Sul versante energetico, cruciale per le prospettive economiche del paese, il ragionamento è poco persuaso dal ritorno al nucleare, considerato poco compatibile con i tempi, i costi e le esigenze immediate del sistema produttivo italiano. La priorità viene invece assegnata alla crescita delle fonti rinnovabili, a partire dal fotovoltaico, accompagnata da una maggiore capacità di accumulo e da un rafforzamento delle reti.

In questa prospettiva si inserisce anche l’ipotesi di adottare prezzi zonali dell’energia, con l’obiettivo di rendere più coerente il costo dell’elettricità con le condizioni effettive di produzione e con la disponibilità delle infrastrutture nei diversi territori. Lo sviluppo delle rinnovabili richiede però una profonda semplificazione dei procedimenti autorizzativi. Impianti, reti, sistemi di accumulo e infrastrutture energetiche continuano infatti a scontare tempi incompatibili con la velocità richiesta dalla transizione e con la necessità di abbassare il costo dell’energia per le imprese.

L’accelerazione delle procedure non deve tuttavia trasformarsi in una riapertura delle attività estrattive: la contrarietà a nuove prospezioni nasce dalla convinzione che la sicurezza energetica non possa essere costruita puntando su giacimenti destinati a offrire un contributo limitato, ma debba poggiare su una strategia industriale strutturale. Un ruolo centrale viene attribuito anche alle politiche per l’innovazione. Patuanelli considera Transizione 4.0 uno degli strumenti più efficaci adottati negli ultimi anni e ne riproporrebbe l’impianto originario, fondato su crediti d’imposta automatici, regole semplici e una maggiore certezza per le imprese.

Il vecchio modello consentiva soprattutto alle realtà di dimensioni minori di investire in macchinari, digitalizzazione e automazione senza affrontare bandi complessi o procedure selettive, favorendo una diffusione più ampia dell’innovazione nel tessuto produttivo. Più difficile appare invece la sfida europea sull’intelligenza artificiale. Il divario accumulato nei confronti di Stati Uniti e Cina riguarda capitali, infrastrutture digitali, energia, competenze e capacità di trasformare la ricerca in applicazioni industriali.

Colmare completamente il gap appare ormai complesso, ma l’Europa può ancora recuperare attrattività intervenendo sulla semplificazione delle regole e sulla rapidità delle autorizzazioni. Il rischio è che anche gli investimenti potenzialmente destinati al mercato europeo vengano dirottati verso sistemi economici capaci di garantire tempi decisionali più brevi e condizioni maggiormente prevedibili.

Su questo terreno, tuttavia, prevale una certa cautela sulla reale capacità dell’Unione europea di ridurre in modo significativo il proprio carico burocratico. Alla politica industriale si lega inevitabilmente la dimensione geopolitica. La linea resta contraria a una nuova corsa al riarmo e alla trasformazione della spesa militare in uno dei principali motori della crescita europea. Anche rispetto alla guerra in Ucraina, l’alternativa indicata passa dall’interruzione della continua fornitura di armi a Volodymyr Zelensky e dalla ricerca di una soluzione diplomatica in grado di contenere l’escalation.

L’idea di fondo è che le risorse europee debbano essere concentrate sulla competitività, sulla transizione energetica e sulla coesione sociale, evitando che il rafforzamento militare assorba spazi finanziari necessari alle politiche economiche. Infine, sul lavoro agricolo, è emersa la necessità di modificare il decreto flussi per rispondere alla crescente carenza di manodopera. I meccanismi attuali risultano spesso troppo lenti rispetto ai tempi delle campagne e alle esigenze delle imprese, con il rischio che le autorizzazioni arrivino quando il fabbisogno produttivo è già terminato.

Rendere gli ingressi più prevedibili e aderenti alla domanda reale rappresenta quindi una condizione essenziale per tutelare la continuità delle produzioni. Energia, innovazione, semplificazioni e lavoro convergono così in una visione che affida alla politica il compito di orientare lo sviluppo, sostenere gli investimenti e accompagnare la trasformazione industriale senza rinunciare alle tutele economiche, sociali e ambientali.

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Alessandro Caruso