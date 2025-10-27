“Quella registrazione è illegittima”. Federica Corsini, giornalista e moglie di Gennaro Sangiuliano, non fa fatica a difendere le sue ragioni contro Report, programma multato dal Garante della Privacy per aver mandato in onda una audio privato della coppia in cui il giornalista confessava la relazione avuta con Maria Rosaria Boccia. Ne parla al Corriere della Sera, evidenziando l’errore professionale e deontologico commesso dalla redazione: “Quel dialogo è stato registrato a mia insaputa e in maniera illecita, non vedo come si potesse giungere ad una conclusione differente. Lo dico da giornalista. Il contenuto non aggiunge elementi di comprensione su chi fosse il ricattato e chi il ricattatore, diffondere la mia voce e la mia sofferenza è stato troppo”. Corsini ricorda come sia stata la Procura della Repubblica a definire illecita la registrazione e la diffusione, acquisita a sua insaputa ribadendo che Report avrebbe potuto dare notizia della traccia audio senza pubblicarla: “Veder diffusa la mia voce e le mie reazioni, così come il mio stato emotivo personale è stato umiliante. Ripeto, un professionista avrebbe dovuto sapere molto bene che l’audio non aggiungeva nulla alla notizia se non la mia umiliazione”.

Poco prima che venisse comminata la sanzione al programma, lo scorso 23 ottobre, Report registrava un servizio parallelo andato in onda ieri sera in cui si vede Agostino Ghiglia, uno dei 4 membri del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali che entra nella sede di Fratelli d’Italia a Roma. “Sarebbe interessante sapere se con Arianna Meloni – lì presente – hanno parlato della nostra multa”, insinua lo stesso programma a voce del conduttore Ranucci, che ipotizza un’influenza del partito sul voto del componente e precisa: “Ghiglia accetti l’intervista con noi, ci metta la faccia”.

Chi è Federica Corsini, moglie di Gennaro Sangiuliano

Giornalista, e laureata in Architettura. Federica Corsini nasce a Nettuno, località di mare vicino Roma e dopo essersi laureata alla Sapienza è stata iscritta all’albo dei professionisti nel 2006. Dal 1997 entra in Rai. Ha iniziato conducendo una trasmissione musicale visto che all’epoca lavorava nell’organizzazioni dei grandi eventi.

Poi ha collaborato con altri volti noti della rete con Massimo Giletti, Serena Dandini e Maria Latella, fino al passaggio prima a Tgr Basilicata dal 2013, poi a Rai Parlamento (Capo Servizio dal 2019). Nel suo passato c’è anche una presenza nel mondo della moda: “Ho alle spalle un passato da indossatrice”, ha confessato in un’intervista al portale telegiornaliste.com. “Oso solo nei colori, mi piacciono in tv come nella vita”. Il matrimonio con Gennaro Sangiuliano, in passato direttore del TG2, vicedirettore del quotidiano Libero e del TG1, e oggi Ministro della Cultura, risale al 2019, testimone delle loro nozze fu Maurizio Gasparri.

La coppia non ha figli, e nel descrivere la sua vita quotidiana Federica Corsini aveva parlato soprattutto del rapporto con il marito: “Più che sulla quantità, puntiamo sulla qualità del tempo che passiamo insieme. Abbiamo una grande passione per i viaggi on the road e ogni anno partiamo per una nuova avventura per condividere esperienze e costruire nuovi ricordi, ma soprattutto per sentirci più vicini. Sappiamo di essere sempre al primo posto nei nostri pensieri”, raccontava nel 2019.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco