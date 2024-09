Le loro ultime foto insieme risalgono a poco tempo fa. Mostra del Cinema di Venezia. Sul red carpet Federica Corsini incanta con un abito color verde di di chiffon – la moda del resto è una sua grande passione – mano nella mano con suo marito Gennaro Sangiuliano. Una coppia descritta come riservata, che ha sempre tenuto un basso profilo in pubblico, ma che in questi anni tra eventi e feste culturali è stato impossibile non notare.

Chi è Federica Corsini

Giornalista, e laureata in Architettura. Federica Corsini nasce a Nettuno, località di mare vicino Roma e dopo essersi laureata alla Sapienza è stata iscritta all’albo dei professionisti nel 2006. Dal 1997 entra in Rai. Ha iniziato conducendo una trasmissione musicale visto che all’epoca lavorava nell’organizzazioni dei grandi eventi.

Poi ha collaborato con altri volti noti della rete con Massimo Giletti, Serena Dandini e Maria Latella, fino al passaggio prima a Tgr Basilicata dal 2013, poi a Rai Parlamento (Capo Servizio dal 2019). Nel suo passato c’è anche una presenza nel mondo della moda: “Ho alle spalle un passato da indossatrice”, ha confessato in un’intervista al portale telegiornaliste.com. “Oso solo nei colori, mi piacciono in tv come nella vita”.

Il matrimonio con Gennaro Sangiuliano a la passione per i viaggi on the road

Il matrimonio con Gennaro Sangiuliano, in passato direttore del TG2, vicedirettore del quotidiano Libero e del TG1, e oggi Ministro della Cultura, risale al 2019, testimone delle loro nozze fu Maurizio Gasparri. La coppia non ha figli, e nel descrivere la sua vita quotidiana Federica Corsini aveva parlato soprattutto del rapporto con il marito: “Più che sulla quantità, puntiamo sulla qualità del tempo che passiamo insieme. Abbiamo una grande passione per i viaggi on the road e ogni anno partiamo per una nuova avventura per condividere esperienze e costruire nuovi ricordi, ma soprattutto per sentirci più vicini. Sappiamo di essere sempre al primo posto nei nostri pensieri”, raccontava ormai nel lontano 2019.

Redazione

Luca Frasacco