“Un bravo ministro” che “ha fatto tante cose interessanti”. Così Vittorio Feltri ha parlato di Gennaro Sangiuliano, prima però di commentare la vicenda di Maria Rosaria Boccia, la presunta consulente del ministero. In un video, Feltri spara a zero e senza filtri sul ministro che conosce bene, visto che era suo vicedirettore ai tempi della sua guida del giornale Libero.

Caso Boccia, Feltri commenta Sangiuliano: “Anche lui si è fatto fottere dalla ‘pucchiacca’”

“Bisogna stare molto attenti cosa è successo con questa bella ragazzotta… quando un uomo e una donna stanno vicino, e si avvicinano e si avvicinano… finiscono a letto. Normale, per l’amor di Dio, ma bisogna stare molto attenti, perché quando una donna la porti a letto non la puoi portare anche in ufficio, sennò è un casino, perché le donne confondono l’ufficio con il letto e quindi pretendono anche di comandare. Ed è successo uno scandalo” ha detto Feltri in video. Aggiungendo: “Conosco Sangiuliano, persona squisita di primo livello, ma anche lui si è fatto fottere dalla ‘pucchiacca’ come dicono a Napoli, e mi dispiace”.

