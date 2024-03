Gael Garcia Bernal ospite di Propaganda Live su La7. Il programma condotto da Diego Bianchi ospita l’attore di fama internazionale Gael Garcia Bernal. Vincitore di un Golden Globe nel 2016 per il film Mozart in the Jungle. Gael Garcia Bernal è protagonista al cinema di Another End diretto da Piero Messina. Poliedrico e versatile, ha recitato per cineasti come Iñárritu, Cuaròn e Larrain.

Originario di Gaudalajara, in Messico, dove nacque il 30 novembre 1978, Gael Garcia Bernal è figlio della modella e attrice Patricia Bernal e dell’interprete e regista José Angel Garcia. Ha anche due fratellastri, Dario e Tamara, nati da una seconda relazione della madre con Sergio Yazbek.

Avvicinatosi alla televisione ancora adolescente, quando fece le sue prime esperienze nelle telenovele nazionali, si traferì a 17 anni in Europa per studiare alla Central School of Speech and Drama di Londra, diventando il primo messicano in tutta la storia dell’istituzione.

Another End il nuovo film di Gael Garcia Bernal

Gael Garcia Bernal è protagonista di Another End, nuovo film di Piero Messina al cinema dal 21 marzo e già presentato in concorso alla Berlinale 2024. Attore e regista messicano di grande talento, veste i panni del protagonista Sal, incapace di dire addio alla moglie persa da poco. Decide quindi di rivolgersi, su consiglio di un’amica, a un’azienda hi-tech che offre una seconda possibilità di riabbracciare le persone amate.

Gael Garcia Bernal e la relazione con Natalie Portman

Dopo due bambini dall’argentina Dolores Fonzi, ne ha avuto un terzo nel 2021 dalla scrittrice Fernanda Aragonés. Ma una delle relazioni sentimentali più celebri di Gael Garcia Bernal è sicuramente quella con Natalie Portman conosciuta a una festa dopo la notte degli Oscar. Una chimica incredibile quella scattata tra i due attori che però è finita dopo una breve frequentazione.

Gael Garcia Bernal ha intrecciato diverse relazioni con attrici famose e colleghe dello spettacolo. Dal 2001 al 2003 è stato legato alla messicana Cecilia Suarez, prima di uscire con Natalie Portman fino al 2004 e nuovamente nel 2007. Dopo aver rotto con la premio Oscar, ha avuto un rapporto di lunga durata con l’argentina Dolores Fonzi, conosciuta nel 2001 sul set di Vidas perdidas. Sebbene la coppia non si sia mai sposata, ha avuto i due figli Lazaro e Libertad rispettivamente nel 2009 e nel 2011.

Nel 2017 presentò al pubblico come sua fidanzata la stilista messicana Andrea de la Torre. Da qualche anno ha invece una relazione con la scrittrice Fernanda Aragonés, da cui ha avuto un terzo figlio nel 2021. È inoltre grande amico di Diego Luna, con cui ha condiviso il premio Mastroianni a Venezia.

Giulio Pinco Caracciolo