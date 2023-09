Un ultimo annuncio sui canali social prima di abbandonare definitivamente tutti i profili Instagram, Facebook e TikTok. “Vorrei prendermi una pausa” dal mondo del web quindi “non mi vedrete più” su internet. Con questa frase Gianni Morandi, 78 anni, uno dei cantanti più amati dagli italiani con un totale di ben 2 milioni di followers su Instagram “ha seminato il panico” tra i suoi fan. “Chissà, magari ci fa bene” ha continuato Morandi nel suo ultimo video messaggio.

Subito sono arrivati centinaia di commenti alcuni per complimentarsi per questa particolare decisione, altri seriamente preoccupati per le condizioni di salute del cantante. “Stiamo tutti bene” ha subito rassicurato Gianni “è solo una scelta presa per usare un po’ meno il telefonino e vedere se ci manca così tanto”. Morandi negli ultimi anni si è ritagliato un vero e proprio ruolo da influencer tra ironia e foto della sua vita quotidiana. Particolarmente virale è il tormentone «foto di Anna», la moglie, con cui il cantante spesso termina la descrizione dei post che lo ritraggono.

