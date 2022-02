In coma dopo un intervento di bypass gastrico con il marito che ha sporto denuncia per far luce su eventuali responsabilità mediche. E’ il dramma che sta vivendo la famiglia di Angela Iannotta, 28enne madre di due figli, originaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). La donna si era sottoposta all’operazione riduttiva dell’apparato digerente per perdere peso circa nove mesi fa in una clinica abruzzese, dopo essersi rivolta ad un professionista con studio anche a Napoli. In poco tempo ha perso più di 50 chili accusando, tuttavia, difficoltà respiratorie e cardiache, febbre, dolori gastrointestinali e ginecologici ed edemi agli arti.

Una quadro clinico preoccupante che 20 giorni fa ha portato la 28enne a rivolgersi allo stesso chirurgo che l’aveva operata e che ha deciso di sottoporla a un nuovo intervento in una clinica del Casertano. La situazione è ulteriormente precipitata fino al trasferimento d’urgenza presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove è stata operata per la terza volta. A causare problemi sarebbe stata un’infezione che avrebbe man mano colpito diversi organi vitali: peritonite perforante, infezione a colon, pancreas e milza. La 28enne si trova da alcuni giorni in coma nel reparto di Rianimazione dell’ospedale.

Il marito, assistito dagli avvocati Gaetano e Raffaele Crisileo, ha denunciato tutto presso il commissariato di Marcianise. La denuncia dovrebbe portare la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ad aprire nelle prossime ore un fascicolo per lesioni gravissime a carico del professionista e a sequestrare le cartelle cliniche della 28enne. I legali hanno anche nominato il professor Antonio Cavezza quale medico legale di parte per fare, documenti alla mano, una propria consulenza.

Nei giorni scorsi, sui social, si sono susseguiti gli appelli da parte di amici e familiari di Angela. Sabato 5 febbraio scrivevano: “Ragazzi urgente, serve sangue per una nostra compaesana, Angela Iannotta ricoverata presso l’ospedale Sant’Anna di Caserta chiedo a tutti di aiutarla. Potete recarvi lunedì mattina a digiuno presso l’ospedale di Caserta per fare la vostra donazione di sangue, specificando che donate per Angela Iannotta ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Aiutiamola tutti”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano