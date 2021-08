Undici feriti di cui due gravi e le corsie sud dell’A1 in tilt per ore. È questo il bilancio del drammatico incidente che si è verificato poco dopo le 16 di questo pomeriggio nel tratto dell’A1 che attraversa la provincia di Caserta, in territorio di Mignano Montelungo. Un minibus a 9 posti con a bordo una comitiva di moldavi si è scontrato contro un tir. Le cause dello scontro non sono ancora note.

Per poter estrarre gli occupanti dei mezzi dalle lamiere e trasferirli in ospedale, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cassino. Due gli elicotteri dell’Ares 118 atterrati lungo le corsie. Questo ha comportato la chiusura del tratto compreso tra i caselli di Cassino e Caianello.

Il tratto dell’autostrada A1 Milano – Napoli, compreso tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, è stato temporaneamente chiuso alla viabilità per l’incidente avvenuto all’altezza del km 689,2.

Subito è partita la macchina dei soccorsi e si è creata una lunga coda di sette km di auto in direzione Napoli. In carreggiata opposta il traffico è temporaneamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso da parte dell’eliambulanza, e si registrano due km di coda in direzione Roma. Agli automobilisti diretti verso Napoli, Autostrade per l’Italia consiglia “di anticipare l’uscita a Pontecorvo, percorrere la Strada Statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Caianello. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Caianello, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a San Vittore”.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00

Sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto intorno alle 17 il tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente – avvenuto all’altezza del km 689,2 – che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura e a seguito del quale 3 persone sono rimaste ferite. Lo comunica Autostrade. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 8 km di coda in direzione Napoli. Agli utenti diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Pontecorvo, percorrere la SS6 “Casilina” e rientrare in autostrada a Caianello.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

