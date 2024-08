Dopo l’annuncio di Jannik Sinner sulla positività al Clostebol, steroide anabolizzante, ma scagionato dall’Itia, Nicola Pietrangeli ha commentato la notizia all’Adnkronos: “Quello che non capisco è perché gli hanno tolto i punti e i soldi conquistati a Indian Wells se è innocente? Io sono sicuro che Jannik lo sia e al posto suo avrei fatto ricorso per farmi ridare i punti e i soldi che ha guadagnato nel torneo californiano”.

I dubbi di Pietrangeli su Sinner: “Se innocente perché gli tolgono punti e soldi di Indian Wells?”

L’ex capitano azzurro di Coppa Davis Pietrangeli ha proseguito, parlando del tribunale indipendente: “Mi convince poco, è una decisione che lascia dubbi. Credo che Jannik abbia deciso di non fare ricorso perché consigliato dai suoi legali ma se fosse successo a me io non avrei accettato che una decisione a metà. Se sono innocente voglio i punti e i soldi che mi spettano”.

Il post al veleno di Kyrgios contro Sinner

“Ridicolo… che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibita… dovresti stare fuori per due anni. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi… Sì, bella questa!”. Questa frase l’ha scritta Nick Kyrgios, tennista australiano in merito alla vicenda che ha visto coinvolto Sinner.

