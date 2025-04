“So che adesso è il Papa, ma per me sarà sempre Jorge, sarà sempre mio fratello”. Maria Elena Bergoglio inaugurava con queste parole il pontificato di Francesco, per lei Jorge Mario era “spontaneo e semplice come lo hanno visto tutti”. È l’ultima sorella, dei cinque Bergoglio, rimasta in vita. Vive ancora oggi a Buenos Aires insieme ai suoi due figli, Jorge, nome dato proprio in onore del fratello maggiore, e José. A Famiglia Cristiana, Maria Elena ricordava l’atmosfera in casa: “Siamo cinque fratelli ma tre ormai non ci sono più. Con me, che sono la più piccola, Francesco ha sempre avuto un rapporto speciale. Dopo la morte di nostro padre, è stato un po’ lui il mio papà”.

Chi è Maria Elena Bergoglio, la sorella di Papa Francesco

Nata il 7 febbraio 1948 a Buenos Aires da Mario Bergoglio e Regina Maria Sivori, ha 13 anni in meno del fratello. La donna è Madre di due figli e divorziata. “Anche quando affrontai il divorzio mi appoggiò, mi aiutò”. I contatti tra i due si sono fatti più sporadici dopo l’elezione a Papa. La donna non è mai riuscita a venire in Italia a trovare il Fratello, costretta nella sua Argentina dopo un brutto ictus.

Nell’intervista, Maria Elena forniva un ritratto unico del Papa. “Jorge cucina benissimo fa dei calamari ripieni da urlo. Da giovane gli piaceva fare tutto quello che piaceva ai ragazzi: andare al cinema, ballare, uscire per i picnic, stare con gli amici. Naturalmente è cresciuto con l’Azione cattolica e frequentava la parrocchia. Ha avuto questo amore molto forte per Maria, per questo non sono sorpresa che come prima cosa sia andato a pregare a Santa Maria Maggiore (luogo in cui sarà sepolto ndr)”, ricordava al tempo. E in un’altra intervista a Chi, raccontava del giorno dell’elezione: “Il giorno prima che partisse per Roma avevamo parlato un po’ al telefono. Era tranquillo, mi disse che poi avremmo continuato la nostra conversazione al suo ritorno. Ero convinta che sarebbe stato così. Invece…”.

