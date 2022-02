Assicurano che nessuno l’avesse mai dimenticata, nessun collega e nessun alunno. La maestra Ada era stata per 41 anni una figura di riferimento della scuola dell’infanzia Ilaria Alpi di Piazza Amendola a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. È stata rinvenuta morta in casa, da alcune settimane almeno, a 67 anni. Nessuno aveva avuto notizie da lei da tempo. Un altro “dramma della solitudine”, come li chiamano i giornali – soltanto una settimana fa il caso di Marinella Beretta, 70enne trovata mummificata in casa, a Como.

Faia era andata in pensione da quattro anni e da allora viveva una vita piuttosto riservata. Aveva perso suo marito da tempo. La coppia non aveva avuto figli. A quanto pare si vedeva poco in giro. Manteneva comunque un contatto, anche se probabilmente saltuario, con le sue ex colleghe. A Il Corriere Fiorentino alcune di queste hanno raccontato di aver provato a contattare la donna in occasione delle festività natalizie. Nessuna risposta. Così è partito l’allarme, anche se dopo parecchi giorni.

Non è escluso quindi che Faia sia morta anche oltre un mese fa. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco in stato di decomposizione, nel pomeriggio di martedì scorso. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia. Ada Faia era molto nota a Oste. Benvoluta. Aveva cominciato giovanissima come insegnante di ruolo nel 1977 ed era sempre rimasta alla Ilaria Alpi. Amava molto gli animali, viveva con diversi gatti. Aveva ricevuto nel 2018 un riconoscimento dal Comune di Montemurlo per la sua attività.

E proprio il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha espresso il proprio cordoglio tramite i social: “Tutti coloro che hanno conosciuto Ada in questi decenni la ricordano come una persona e un’insegnante speciale, sempre solare, sorridente e allegra. Amava tanto i bambini e con loro ci sapeva davvero fare, come mi hanno riferito commosse tante sue ex colleghe. Indubbiamente Ada è stata una figura importante per la crescita di tante generazioni di ostigiani e mancherà a tutta la nostra comunità. Dispiace sapere che Ada sia morta da sola, anche se nessuna delle sue colleghe l’aveva dimenticata, ma, purtroppo dopo la pensione, Ada si era molto chiusa in sé stessa”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

