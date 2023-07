In Olanda Rikkie Valerie Kolle è diventata la prima donna transgender ad essere incoronata Miss Universo. E’ una modella di 22 anni che adesso parteciperà al concorso di miss Universo in programma in El Salvador.

Kolle è stata eletta miss Universo Paesi Bassi lo scorso sabato, 8 luglio, al termine di una competizione emozionante. Una volta ottenuta la fascia, ha manifestato il suo orgoglio per aver vinto il concorso aggiungendo che farà di tutto per rendere orgogliosa la sua comunità.

Sabato, una concorrente transgender di Miss Universo Paesi Bassi ha vinto la competizione in una prima storica per il paese. “È irreale, ma posso chiamarmi Miss Netherland 2023. È stato un viaggio educativo e bellissimo… Sono così felice che non riesco nemmeno a descriverlo. Rendere orgogliosa la mia comunità e dimostrare che si può fare” ha scritto sui social.

“E, sì, sono trans e voglio condividere la mia storia, ma sono anche Rikkie e questo è ciò che conta per me. L’ho fatto da solo e ne ho amato ogni momento” ha spiegato. Sono in aumento negli ultimi anni i maschi biologici hanno partecipato a concorsi di bellezza femminili.

Redazione

Ciro Cuozzo