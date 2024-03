Questa mattina la tragedia in cui hanno perso la vita tre fratelli insieme alla loro madre in un incendio divampato all’interno di un appartamento. Ma cinque anni fa, nel 2019, nello stesso complesso di case a Bologna si verificò un’altra tragedia.

La tragedia nel 2019: Benjamin e David Nathan, di 11 e 14 anni, precipitati dal balcone

Due fratellini, Benjamin e David Nathan, di 11 e 14 anni, morirono dopo essere precipitati dal balcone di casa propria, all’ottavo piano. Lo riporta Il Resto del Carlino. I corpi dei fratellini furono trovati in cortile dai vicini di casa, che avvertirono la famiglia. In casa, al momento della tragedia, era presente solo il padre, che parlò subito di una “tragica fatalità”. Il padre fu indagato per istigazione al suicidio ma poi scagionato da ogni accusa.

Il rogo di questa mattina a Bologna: un bilancio pesantissimo

Un bilancio pesantissimo quello dell’incendio divampato questa notte in un appartamento di Bologna. Tre bambini morti nel rogo. La mamma dei bambini, una donna di 31 anni di origine rumena, è morta durante il trasporto all’ospedale Maggiore. Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia.

Erano due sorelline e un fratellino i tre bimbi morti per il fumo di un Incendio nell’appartamento dove vivevano con la madre, Stefania Alexandra Nistor, 32 anni, di origine romena, anche lei deceduta, durante il trasporto in ospedale.

Era una femmina la bimba più grande, sei anni e anche una dei due gemelli di due anni. La famiglia si trovava nella stessa stanza da letto. Gli accertamenti di polizia e vigili del fuoco sono coordinati dalla pm di turno Elena Caruso.

