Una tragedia. Oggi pomeriggio sono morti due vigili del fuoco durante un’operazione di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera. Non è ancora chiaro come sia andata, tanto che gli stessi vigili del fuoco hanno reso noto di dover accertare tutta la dinamica dell’evento.

⚫️ MATERA, MORTI DUE VIGILI DEL FUOCO IN UN INCENDIO DI VEGETAZIONE Questo pomeriggio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione a Nova Siri, contrada Cozzuolo, due #vigilidelfuoco hanno perso la vita. Da accertare la dinamica dell’evento #17luglio — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 17, 2024

